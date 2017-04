Cande Tinelli fue nominada como la mejor instagramer del mundo

Cande Tinelli resultó nominada en el rubro “instagram nivel Dios Argentina” de los premios de MTV que reconocen a lo mejor del mundo digital, la cultura pop y las redes sociales. La joven competirá con figuras como Lali Espósito, Julián Serrano, Flor Vigna, Franco Masini, Lucas Castel, Charlotte Caniggia y Mica Viciconte.

La votación ya comenzó y los resultados se conocerán el domingo 4 de junio durante la transmisión del evento de premiación.

En una entrevista otorgada al portal Ciudad.com, Cande habló de la nominación y expresó: "Es gracioso. Porque me viven matando por todo lo que subo.... Pero bienvenido sea. Si lo gano sería gracioso. No voy a ganar igual, me tengo cero fe. ¡Está Lali!".

Sobre una posible dedicatoria en caso de ganar, improvisó: "Banco a muchos seguidores que me apoyan y me dedican mucho de su tiempo y yo del mío. Hablo mucho con la gente, me gusta escucharlos y sé que están. Así que les agradecería a ellos que son los que me bancan en todas. Y a todos los portales,por hacerme tantas notas, eso hace que siempre esté iluminada".

Respecto a la responsabilidad de ser una influencer en redes, la joven manifestó: "La verdad es que es un juegue que aprendí a jugar -respondió ella-. Pero a veces es una fiaca no poder decir lo que a uno se le canta. Estamos muy observados e influenciamos a mucha gente que nos mira y nos sigue. Hay que tener cuidado".

Finalmente, consultada sobre a quién le daría su voto, afirmó: "Yo me voté a mí, claramente. ¡No gano nunca nada, viejo!".