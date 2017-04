Alicia Kirchner: “Necesito una ayuda extraordinaria”

La funcionaria habló de la crisis que atraviesa la provincia de Santa Cruz y pidió ayuda al gobierno nacional



Tras los incidentes que se vivieron en los últimos días en Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner se refirió al respecto en un video grabado para el canal C5N.

"Venimos con una situación muy difícil desde hace meses que siempre estuvo en conocimiento del gobierno nacional. Pensábamos que obras como las represas (Néstor Kirchner y Cepernic) iban a promover la actividad económica. Nosotros lo único fuerte que tenemos es el empleo público y la actividad económica disminuyó 10% con respecto a años anteriores", explicó la funcionaria.

En ese sentido, detalló que “las represas no se iniciaron” y que afectó a la comunidad porque al funcionar “permitiría movilizar la actividad económica en toda la provincia”. Asimismo, declaró: "Necesito la ayuda del gobierno nacional".

Respecto a la planta de personal estatal, admitió que “está sobredimensionada” pero aclaró que no es responsabilidad de su gestión y que la solución es “darle sostenibilidad al empleo”.

Alicia Kirchner reconoció que el Gobierno le permitió endeudarse, pero que ella lo hizo porque "no había otra salida para la gente de Santa Cruz".

"Necesito una ayuda extraordinaria. Estamos pidiendo un crédito en el Banco Nación. Hemos presentado todo y ojalá que me salga cuanto antes. Si me viene una ayuda extra, como me dijeron, sería magnífico", cerró la gobernadora.