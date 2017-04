El cine interactivo, ¿tendencia o artilugio?

El Festival de Cine Independiente muestra por última vez “Late Shift”, la cinta donde el público puede elegir el destino de los protagonistas. ¿El futuro de la industria?

| Publicado en Edición Impresa

Mientras el “cine de living” avanza sobre el tiempo de ocio de la audiencia y determina los modos de consumo y de producción de la ficción, la industria del cine contraataca oponiendo su propia fórmula para convocar al público a las salas: menos películas pero más publicitadas, y sobre todo más espectaculares, generan la sensación en la audiencia de que cada “tanque” de Hollywood es un evento que hay que ver en su formato propicio, en la pantalla grande.

Es que el cine parece haberse dado cuenta que debe ofrecer a los espectadores una experiencia única si quiere que dejen la comodidad de sus sillones para pagar un boleto, y en ese sentido, intuyendo que el monopolio de los servicios a la carta sólo crecerá, buscan alternativas para el futuro.

Las ideas surgen desde los lugares más diversos de la industria cinematográfica pero todas apuntan a potenciar la capacidad inmersiva del cine: en La Plata se preparan dos series “full dome”, un formato donde el espectador deja de ver los límites de la pantalla; Iñárritu presentará en Cannes un corto de realidad virtual; el cine 4D ya llegó a Argentina, para comenzar a reemplazar al 3D, que nació como respuesta a otra crisis del cine, con una experiencia sensorial más completa; y mientras tanto, el BAFICI mostrará esta noche, por última vez “Late Shift”, anunciada como la primera película interactiva pensada para el cine.

La cita será a las 19 en el Centro Cultural Julio Cortázar (O’Higgins 3050, capital federal) y se encontrará con la historia de Matt, un joven y astuto estudiante que debe probar su inocencia al ser acusado del robo de una famosa casa de subastas londinense. Una historia clásica, pero con múltiples desarrollos desarrollos posibles y hasta siete finales distintos.

Quienes acudan a la cita deberán descargar la aplicación CtrlMovie en su tienda de apps y conectarse a la red de WiFi instalada para la ocasión: desde allí, podrán decidir los caminos que sigue Matt, y sufrir las consecuencias, por supuesto.

INTERACTIVIDAD

La idea de la interactividad ya ha sido experimentada en la ficción: muchos recuerdan la serie “Elige tu propia aventura”, y algunos la edad de oro de las aventuras gráficas, empujada por LucasArts, la rama de videojuegos de LucasFilms, el estudio responsable de “Star Wars” e “Indiana Jones”. Hoy todo juego ofrece diversos caminos a sus héroes para llegar a un mismo final.

Pero estos formatos pueden desarrollar opciones múltiples de personajes e historias de manera relativamente económica, en contraposición con el cine, donde grabar cada camino diferente equivale a filmar una cinta diferente. Ron Gilbert, creador de algunos de los proyectos más emblemáticos de LucasArts, acaba de lanzar una aventura gráfica “clásica” gracias a un proyecto de financiamiento público en Kickstarter: necesitó 375 mil dólares. El presupuesto de “Late Shift” fue cuatro veces mayor, 1.5 millones de dólares, y eso que el equipo de CrtlMovie y el director, Tobias Weber, decidieron achicar costos luego de recibir de los inversores un “no” rotundo durante los primeros intentos.

Curiosamente, ese es el costo aproximado de una serie de episodios de un juego de Telltale Games, la compañía que ha lanzado aventuras de franquicias como “Batman”, “Guardianes de la Galaxia” o “Game of Thrones”: el estudio no tiene los problemas para cubrir costos que, como admite uno de los jefes de CtrlMovie, Baptiste Planche, tuvo “Late Shift”: “Los inversores pensaron que nuestra propuesta no iba a funcionar: decían que la gente no quiere interactividad en los cines, sino que quiere recostarse y disfrutar de una película”.

Pero una corriente creciente dentro de la industria, desde los márgenes, piensa que este diagnóstico está volviéndose un añejo prejuicio en un mundo donde la interactividad rige nuestras vidas: el consumidor ya no quiere ser pasivo, quiere alguna participación, una inmersión en lo que consume.

Quizás estas nuevas experiencias, entonces, no sean meros artilugios modernos que el cine superará como tantos otros experimentos, sino una alternativa para el futuro de la industria: así lo entiende, por ejemplo, Steven Soderbergh, que produce “Mosaic”, un proyecto misterioso que tendrá elementos interactivos, al igual que el “reboot” de “La dimensión desconocida” y la remake del clásico ochentoso “WarGames”.