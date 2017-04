Tinelli, en la cuenta regresiva

Mientras la pista se va llenando con nombres explosivos, El Trece ya anuncia el regreso de Marcelo

“El país lo está esperando” dice el spot con el que El Trece comenzó a promocionar ayer el esperado regreso de Marcelo Tinelli con su tanque “ShowMatch”. Y aunque no anunciaron una fecha oficial, sí dijeron que será en mayo, de la mano del caballito de batalla más rendidor y escandaloso “Bailando por un Sueño”.

Como publicamos el fin de semana, fue el mismísimo conductor quien reveló que sus fechas posibles de regreso a la televisión eran el lunes 15 o el 22, dependiendo cómo se encuentre él de salud.

Vale recordar que Marcelo Tinelli, la semana pasada decidió dar un paso al costado con todas sus actividades futbolísticas debido a un cuadro de estrés.

Así, lejos de la AFA y con licencia en sus actividades dentro de San Lorenzo del Almagro, el conductor pone todas sus fichas en “ShowMatch”, y a eso le dedica todo su tiempo y energías.

“Que lindoooooo volver!!! Estamos ansiosos y muy felices!”, escribió Tinelli, ayer, en respuesta a un tuit de El Trece que incluía el spot con el anuncio de su vuelta a la pantalla chica.

En este sentido, y cuando poco falta para que se abra la pista más famosa, siguen sumándose personajes explosivos al “Bailando”.

Ayer, por caso, se conoció quién será la pareja de “El Polaco” en el certamen que, el año pasado, lo tuvo como subcampeón.

Apostando a que la previa se convierta en un diván en el que expongan todas sus intimidades, Ideas del Sur no dudó en aprovechar la exposición que el cantante tropical está teniendo de la mano de su nueva pareja, Silvina Luna, y la convocó para el concurso.

De este modo, El Polaco y Silvina Luna bailarán juntos para Tinelli, convirtiéndose en una de las incorporaciones que más expectativas causan hasta el momento.

Durante la jornada de ayer, además, se conoció otro nombre que seguramente dará de qué hablar tanto adentro como afuera del programa.

La polémica periodista Nancy Pazos, que actualmente integra el panel de “Los Angeles de la Mañana” fue convocada para sumarse a la competencia de baile.

“Estuve a punto de no hacerlo. Casi me caí, pero me levanté”, dijo la periodista, aunque al segundo se sinceró: “La verdad, me levanté a billete”.

Minutos después le agradeció por Twitter al dueño del circo. “Gracias x volver a confiar en mí @cuervotinelli. No sé cuánto voy a bailar pero juro que me voy a divertir!!!”, aseguró.

Pazos tendrá como pareja a Cristian Ponce, quien ya fue partenaire de Lizy Tagliani, Sabrina Rojas, la Niña Loly y Juana Repetto, entre otras figuras.

Lo picante de su incorporación es que la panelista de Ángel de Brito -jurado del “Bailando”- mantiene un frente de batalla con su compañera de “Los Angeles de la Mañana” Yanina Latorre, quien también será parte del certamen de “ShowMatch”.

Otro que podría estar en el “Bailando”, y algo por lo que algunas figuras temen, es Cristian “Ogro” Fabbiani. Según contó ayer De Brito, la negociación está avanzada por eso el periodista de El Trece le mandó un mensaje a dos de las ex del futbolista: “Ya está prácticamente cerrado, faltan sólo unos detalles; así que atención Vanucci, atención Granata”.