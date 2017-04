“Mi viejo me corrige las cosas que hago mal en los partidos”

Papá Raúl es su referencia y no esquiva la charla post juego. “Me ayuda mucho”, tiró

| Publicado en Edición Impresa

Por MARTIN CABRERA

ENTREVISTA

Después de cuatro partidos en la Primera de Estudiantes Bautista Cascini está empezando a dejar de ser el hijo de... para convertirse en una realidad. Juega, marca y hasta convirtió un gol. Demasiadas cosas buenas en poco tiempo que el pibe, a pesar de su corta edad, parece manejar con una tranquilidad asombrosa. Su debut, jugar al lado de Juan Sebastián Verón, los esquemas, la Libertadores y la chance del Sub 20, todo en un mano a mano con este medio.

-Tuviste una aparición muy buena y sorprendiste a varios. ¿Cómo lo estás viviendo vos?

-Estoy muy contento por el presente que me toca vivir. Igual sé que esto es muy largo y tengo que demostrar en todos los partidos.

-Tuviste mucha paciencia para esperar tu debut, porque hay una superpoblación en el medio. ¿Alguna vez pensaste que no iba a llegar nunca esa chance?

-Es verdad que me costó más que a otros compañeros. Pero siempre tuve fe que iba a tener la chance. Por suerte no bajé los brazos y acá estoy. Pero no puedo relajarme porque sería el peor error. Ahora es el momento en el cual más debo entrenar y tratar de hacer las cosas bien para volver a jugar o para estar a disposición del técnico para cuando lo disponga.

-Más que nunca ahora la frase “lo difícil no es llegar sino mantenerse”

-Es que llegar llegamos muchos. Lo más difícil en el fútbol es seguir manteniéndote ahí, a la vista de todos.

-En tu primer partido jugaste al lado del Ruso Ascacibar, a quien conocés de chico. Pero en el tercero te tocó al lado de Verón. ¿Cómo fue esa experiencia?

-Siempre dije que para mí era un sueño jugar al lado suyo. Y más siendo un partido de Libertadores. Fue emocionante. Por suerte las cosas se hicieron fáciles porque te ordena y te devuelve la pelota redonda. Para mí fue una experiencia muy grande que no la voy a olvidar.

-¿Hablaron mucho antes de ese partido?

-No, lo necesario. Sólo algunos comentarios y nada más. Sí me habló mucho durante el partido. Me ordenó mucho, me hizo ir para un lado o para el otro.

-¿Qué dijo tu papá luego de tus primeros partidos?

-Después de los partidos hablamos mucho, no antes. Por sobre todas las cosas me corrige las cosas que hago mal, porque las buenas no hace falta decirlas. Como jugó también en el medio conoce el puesto. El está para corregirme y me parece que está muy bien.

-¿Es muy crítico?

-Es crítico y me gusta porque me hace estar todo el tiempo atento y con ganas de superarme para hacer las cosas cada vez mejor. No sólo él sino toda mi familia apuntan a que me vaya bien.

-Hablando de críticas, el domingo fuiste una de las figuras del equipo pero tuviste una pérdida fatal. ¿Qué pensaste?

-Y... tuve miedo, ja. Cuando ví que la pelota quedó corta y quedaban ellos con superioridad numérica la verdad me asusté. Además iban como 30 minutos del segundo tiempo y no quedaba mucho tiempo para revertir la situación. Si nos hacían un gol se nos iba a complicar mucho. Por suerte los defensores pudieron aguantar bien al jugador que llevaba la pelota y llegamos todos los del medio. Cometí un error que no me puede volver a pasar.

-Esta aparición tuya coincide con un momento de definiciones importantes. ¿Cómo lo palpitás?

-Sabemos que se vienen partidos complicados y decisivos. Si bien todos los partidos son complicados, estos que se vienen son más difíciles. De mi parte lo que imagino es estar tranquilo y jugar lo que el técnico considere.

-¿Te es indistinto jugar con el 4-4-2 tradicional o con el 4-3-3, formando un triángulo en el medio?

-Sí, me resulta cómodo de las dos maneras porque lo hemos practicado en inferiores cuando estaba con el Ruso (Ascacibar) y en Reserva también. Ahí jugué más adelantado como me tocó hacerlo en el partido de la Libertadores.

-Trascendió que estabas en los planes de Claudio Ubeda para la selección sub 20. ¿Cómo lo tomás vos?

-Escuché algo, pero sé que no puedo estar porque no estoy en la primera lista entregada hace un mes. En un momento me ilusioné, por eso para mí es una lástima. Es un orgullo que me hayan estado mirando de todos modos. Ojalá que a los chicos del club que les toca ir (Ascacibar, Tití y Foyth) tengan un gran Mundial.

-A Vivas le daba un infarto...

-Ja, ja. No creo. Si bien los tres chicos que van son importantes, en este plantel hay jugadores para reemplazarlos. El que entre lo hará de la mejor manera.