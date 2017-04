“Siete Sacos” ya tiene nombre pero su historia sigue envuelta en misterio

Para la Justicia es Juan Carlos Ramírez y le van a entregar el DNI en poco tiempo

| Publicado en Edición Impresa

Con no menos de 80 años, según se le calcula, la mitad de su vida transcurrió en la calle. De ahí le viene el apodo con el que lo conocen los vecinos de Berisso, “Siete Sacos”: por las capas de abrigos con las que se tapaba, donde encontraba algún techo que le funcionara de reparo, en la vía pública. Sobre él, con certeza, nadie sabe nada; sólo se conoce que deambuló por años, sin hogar ni trabajo ni familia. Abonó al misterio, además, que no habla. Su forma de comunicarse es a través de señas y sólo por demanda. Ahora, ya tiene un nombre. Se llama Juan Carlos Ramírez y en poco tiempo le entregarán su DNI.

Dos versiones que difieren en detalles no poco relevantes cuentan de cómo llegó “Siete Sacos” a llamarse Juan Carlos Ramírez. Fuentes de la comuna berissense indicaron que años atrás se inició una búsqueda de su identidad a través de distintos organismos nacionales en los que se cotejó con documentos oficiales sus huellas digitales y no se encontró nada; como si nunca hubiera sido registrado. De ahí que hace unas semanas, un juzgado de Familia habría resuelto ponerle un nombre para que deje de ser una persona indocumentada por desconocimiento de su filiación.

Su andar por las calles de Berisso se remonta a los años 70. En torno a su figura se tejen las mil y una historia. Como él nunca ha revelado ningún detalle de su vida su DNI indicará solo su nombre y apellido

Por otra parte, el director del Hogar de Ancianos “Bartolomé Daneri”, donde reside el ahora Juan Carlos Ramírez, afirmó que una fiscalía llevó adelante una investigación y que en las entrevistas que los funcionarios judiciales tuvieron con él habrían logrado sacarle, a regañadientes, el nombre. “Le entendieron que decía Juan Carlos Ramírez”, dijo Raúl Rodríguez, el titular de la institución municipal.

En rigor, él es “Toto” para todo el mundo. Un mundo que se resume en los vecinos que lo reconocen como personaje emblemático de Berisso; el personal del Hospital Mario Larrain, donde pasó algunas temporadas; y la comunidad del Hogar, el espacio que lo acogió hace cinco años y en el que encontró, además de cuatro comidas bien servidas al día y una cama amable, el cuidado atento de sus empleados y directivos.

Todo un misterio

Más allá de cómo se llegó al nombre a partir del cual adquiere formalmente una categoría civil, será el de “Toto”, no obstante, un DNI extraño. No se sabe cuándo ni dónde nació (por cálculos hechos al voleo se lo ubica entre los 80 y 90 años de edad). Como él nunca ha revelado ningún detalle de su vida y no existe, según lo investigado, un acta de nacimiento (tampoco se conoce quienes fueron sus padres), su documento indicarán como únicos datos su nombre y apellido.

En torno a su figura se tejen las mil y una historias. La más extendida es una que se cuenta con reiterada frecuencia como leyenda urbana en cualquier ciudad del interior del país y que habla de un médico prestigioso que perdió a toda su familia en un accidente automovilístico y que a partir de entonces, desolado por la tragedia, se corrió por completo del sistema social y empezó a vivir como linyera, de la limosna de quienes se compadecen de su persona, y a la intemperie.

Pero hay otros relatos e incluso alguna “línea de investigación” que sostiene que “Siete Sacos” vino a la Región hace muchos años desde Uruguay. Esa hipótesis explicaría la falta de registros sobre su persona en nuestro país.

Su andar por las calles se remonta a los años 70. Se sabe que durante mucho tiempo durmió en la puerta del Larrain, que estuvo internado en el Hospital Alejandro Korn, que fue encontrado alguna vez caminando, perdido, por Francisco Solano, y que una movilización de vecinos de Berisso en los que había despertado cierta simpatía y un gran sentido solidario consiguió, en otra oportunidad, que lo externaran del centro neuropsiquiátrico de Melchor Romero.

Sus dias hoy

Lo que sí se le conocen a “Toti”, como lo llaman cariñosamente en el hogar de Berisso, son los gustos. Fuma un cigarrillo detrás de otro; disfruta de cada desayuno, almuerzo, merienda y cena; y la cama, prolijamente tendida, que se hizo armar en un sector de la sala de la antigua casona de Los Talas porque por nada del mundo acepta compartir un dormitorio, es su refugio la mayor parte del día.

Se mantiene sin decir una palabra. A lo sumo, señalaron las empleadas del hogar, escribe en un papel las palabras “Mar del Plata” y “La Plata”. Con gestos muy marcados y alguna ansiedad pide todo: un cigarrillo (que termina en un santiamén porque casi no aspira el humo y da una pitada detrás de la otra), la comida cuando llega el momento de sentarse a la mesa, que lo ayuden a levantarse de la silla.

Es un hombre afectuoso que, remarcaron las mujeres que lo asisten, “no nos da casi trabajo”. Y ocurre que su estado de salud es “impecable” al decir de ellas; no necesita seguir ninguna dieta alimentaria ni tomar medicación. “Se maneja solo y se encarga él mismo de su cuidado personal”, resaltaron como otra de las virtudes del querido ahora Juan Carlos.