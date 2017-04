Por fallas en la provisión de energía el tren Roca anduvo “a los tumbos”

Las formaciones se quedaron varadas en distintos tramos

| Publicado en Edición Impresa

Después de tener el lunes un debut auspicioso y acorde con los horarios programados, el servicio eléctrico del tren Roca entre Constitución y City Bell experimentó ayer numerosas dificultades, vinculadas con la falta de suministro eléctrico y cambios inesperados en los recorridos de los micros. Pasado el mediodía y en las últimas horas de la tarde, sendos apagones obligaron a acotar los recorridos entre la capital federal y Berazategui; y la reducción de colectivos dejó a muchos pasajeros “colgados” bajo la lluvia.

Desde la unidad operadora ferroviaria que depende del Ministerio de Transporte nacional se admitió que dos fallas, una alrededor de las 13 y otra cerca de las 19, obligaron a “resetear” el sistema, pero aclararon que “en ninguno de los casos las interrupciones superaron los treinta minutos”. Actualmente, mientras concluye una subestación propia, el ramal funciona con energía “prestada” de la vía Temperley.

En una jornada poco apacible para esperar el paso del tren en los andenes elevados provisorios de la mayoría de las estaciones, que se hallan apartados de las edificaciones originales y no cuentan con techo, la lluvia potenció el malestar de los pasajeros ante cada uno de los percances que provocaron baches en la grilla.

A esto se sumó el pésimo “timing” de las autoridades para suspender los colectivos que unían por Autopista las estaciones de Berazategui y 1 y 44; vigentes hasta el lunes, ayer dejaron de correr y solamente funcionaron los “lecheros” por camino Centenario entre La Plata y Villa Elisa.

La variante sorprendió a centenares de pasajeros que en la hora pico del regreso bajaron en las plataformas descubiertas de Berazategui con la intención de realizar el acostumbrado transbordo al autotransporte, y debieron en cambio aguardar en la tormenta otro tren que los acercara a Villa Elisa.

Allí, en la parada de avenida Arana y Sáenz Peña, que se halla en plena remodelación, se formó un nuevo cuello de botella; es que, según los horarios vigentes desde anteayer, de cada cuatro convoyes que parten desde Constitución hacia el sur por el ramal Vía Quilmes, sólo dos arriban a Villa Elisa y uno a City Bell.

“Tomé el tren a capital de las 13.03 en City Bell y me sorprendió que avanzara apenas a diez kilómetros por hora” relató ayer Mario, uno de los usuarios platenses que eligieron viajar desde suelo platense en los flamantes coches eléctricos de origen chino: “cuando llegamos a la altura de Pereyra, directamente paró y el guarda nos dijo que había un problema de alimentación posiblemente provocado por el temporal, lo que nos llamó la atención porque apenas llovía”.

“Después el guarda abrió la puerta, y nos quedamos esperando a que arrancara, lo que tomo más de media hora”, contó el pasajero. No fue el único que expresó reclamos. Romina Martínez, pasajera frecuente del tren, contó que “hasta hoy a la mañana inclusive” -por ayer- “viajé hasta Berazategui en un micro por Autopista. Pero a la vuelta, en medio del una fuerte temporal, me enteré por casualidad de que ese servicio ya no funcionaba”.

Desde Trenes Argentinos Operaciones confirmaron que de ahora en más, hasta que las formaciones eléctricas lleguen a nuestra ciudad, los colectivos “de reemplazo” entre 1 y 44 y Villa Elisa tendrán dos recorridos: uno directo por Autopista y otro por Centenario, pasando por Tolosa, Ringuelet, Gonnet y City Bell.