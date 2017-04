Más trastornos en 31 y 58 por la obra hidráulica en Circunvalación

Desde la Provincia prometen que van a evaluar y compensar por posibles daños

La obra hidráulica de 31 entre 59 a 55 multiplica los trastornos para los vecinos de la zona. Ahora se quedaron sin agua por la rotura de un caño maestro a la altura de 59 y tienen que salir a comprar bidones hasta que Aguas Bonaerenses finalice con la reparación.

La falta de agua no es el único trastorno nuevo. En las últimas semanas se quedaron también sin alumbrado público, lo que generó problemas de seguridad en el barrio y fueron varias las jóvenes que sufrieron intentos de robos al regresar a sus casas tras ir a estudiar o trabajar.

Estos dos episodios se sumaron a las complicaciones que surgieron los primeros días, cuando porque no pueden sacar los autos de las casas, se registraron rajaduras en las casas y embotellamientos en la 30.

La obra hidráulica que recibirá, bajo tierra, los excedentes pluviales del arroyo Regimiento y que comenzó a desarrollarse sobre la avenida 31 entre las calles 57 y 59, se inició en los primeros días de marzo. Ya llevan cientos de metros de excavaciones, donde se formó un enorme zanjón de 8 metros de profundidad por 11 metros de ancho.

Según Aguas Bonaerenses, la rotura del caño de 250 milímetros fue consecuencia de los trabajos de una empresa ajena a Absa, la cual trabajaba en el lugar con desagües pluviales y una maquinaria averió dicha cañería.

Pasadas las 15, operarios de la empresa Absa terminaron con la reparación y se inició el proceso de presurización y puesta a punto de las cañerías de la zona.

TEMOR EN EL BARRIO

Roberto Durso planteó que “en este caso se trató de una cañería de agua, pero por la zona pasan tubería de gas. Si es así, hubiéramos volado por el aire”.

Para Manuel Jurado, “todos se pasan las responsabilidades. Lo cierto es que el que manejaba la máquina que excavadora no tuvo la precaución de leer los planos y destruyó un caño clave”.

Los vecinos no paraban ayer de hacer reclamos, reconociendo que la obra es necesaria pero aseguran que le falta mucha logística para un emprendimiento de semejante envergadura.

Por ejemplo, los vecinos piden que haya policías de la fuerza local para que a la noche haya una custodia, porque la zona quedó totalmente a oscuras en varias cuadras. Quienes vienen de trabajar o estudiar la pasan muy mal. Días atrás una chica fue atacada por un joven que intentó robarle y de milagro se salvó”, contó otro vecino que habló ayer con este diario.

A la falta de agua durante más de un día y a la carencia de alumbrado que no tiene fecha de regreso, se suman los trastornos para los vecinos de la calle 30. “Por acá pasan camiones de distinta magnitud, no sólo los que que tienen que pasar porque están relacionados con la obra, sino también los que transportan combustible, u otras cargas pesadas, lo que representa un peligro para los que vivimos en esta zona”, dijo Jorge Campaña, de 30 entre 57 y 58.

También plantearon que “por la calle 30 pasan micros, taxis, autos particulares, que forman un embotellamiento, por lo que se necesita, desde 60 hacia 55 algún inspector que intente ordenar el caos que se vive en esta zona”, pidieron a gritos los vecinos.

Para construir el tramo del conducto derivador de 31 de 59 a 55 se levantó el hormigón de todo el pavimento para realizar las profundas excavaciones. Luego se montará el caño adonde irá el agua de lluvia que suele desbordar el arroyo de la zona y así se evitará el anegamiento en los barrios.

En líneas generales, las familias y comerciantes que ocupan las dos cuadras donde se trabaja admiten que la ampliación de los desagües “es necesaria”. Es que el agua les entró durante la trágica inundación de 2013 y no quieren que vuelva a ocurrir algo semejante en la Ciudad. Lo que cuestionan es la “falta de organización” referida a la obra. “No nos avisaron; sino, con tiempo, podríamos haber previsto algo para que esta situación no nos impacte tanto”, explicó el dueño de un taller mecánico de 31 y 58 donde los clientes ya no pueden acercar sus vehículos.

La preocupación de los frentistas es extrema; tanto que se ha formado una suerte de comisión que tratará de hablar con las autoridades comunales para solicitar alguna clase de indemnización por los daños y pérdidas que ya sufren como consecuencia de la obra. Muchos de los comerciantes alquilan los locales por altas sumas de dinero y el corte de la circulación vehicular ha hecho caer en picada los ingresos.

También hay incertidumbre por el plazo de la obra. “Primero dijeron que la obra iba a durar tres meses; después, seis meses, y ahora algunos ingenieros que están a cargo dicen que esto va a durar más de un año”, se lamentó Manuel Jurado mientras señalaba una de las rajaduras del frente de su vivienda -en 31 entre 58 y 59-, causada, según afirmó, por las vibraciones de los taladros eléctricos al levantar el pavimento.

Otro problema que enfrentan en esas cuadras es el paso permanente y a toda velocidad de las motos. “Como no pueden ir por la calle andan por la vereda. Si eso no se frena va a haber un accidente”, alertó una vecina que vio cómo un rodado esquivaba a una nena que salía con la mamá de su casa.

Prometen compensaciones

Voceros del ministerio de Infraestructura de la Provincia dijeron que ante cualquier eventualidad o daño que pudiera producirse se evaluará la situación y se compensará a los frentistas damnificados. Asimismo, señalaron que la avería que dejó sin agua al barrio ya fue reparada y que hoy se instalarían las luminarias reclamadas.

Desde la Municipalidad se informó que “se están implementando diversas medidas. La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de La Plata dispuso un operativo para la organización vehicular sobre todo teniendo en cuenta que la vía alternativa es la calle 30. Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia está desarrollando un esquema para reforzar la presencia de los agentes de la Policía Local, sobre todo durante la noche”.