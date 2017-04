El fiscal se opone a que liberen al jefe de la Policía porteña

Es porque creen que puede fugarse, según se informó

El fiscal de instrucción José María Campganoli emitió esta mañana un dictamen en el que solicitó que se rechace el pedido de excarcelación que presentó ayer la defensa del suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, comisario general José Pedro Potocar, informaron fuentes judiciales.

En ese sentido, Campagnoli afirmó hoy que "no me vengan a mí" con que Potocar "está procesado por hacer bien su trabajo", sino que se encuentra encausado, sostuvo, "por lo que no hizo".

"Nosotros lo estamos investigando y empezamos esta investigación porque hubo una sospecha de zona liberada y en el caso de la financiera que asaltaron terminaron procesados policías", enfatizó el funcionario del Ministerio Público en declaraciones a la prensa.

Campagnoli admitió saber que "están diciendo que el comisario Potocar es un hombre honesto, que estuvo en el FBI, que es abogado y no sé cuántas cosas más", pero contrastó eso con "la realidad que vemos los ciudadanos de Buenos Aires: los niveles de inseguridad crecieron geométricamente".

Además indicó que "algunos" de los imputados en la causa por corrupción policial en la Comisaría 35º han tenido "un crecimiento patrimonial que posiblemente determine a futuro una acusación" en su contra.

"Hemos hecho las averiguaciones de campo que se pueden hacer. Estamos todavía procesando información que nos han mandado de la UIF (Unidad de Información Financiera) y otras entidades", aunque "en algunos casos dan cuenta de un crecimiento patrimonial que posiblemente determine a futuro una acusación de nuestra parte".