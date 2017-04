Carrió propuso que se eliminen las pensiones vitalicias que cobran los ex presidentes

También lo perciben los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Es porque consideran al beneficio "exagerado"

El diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez defendió hoy su proyecto para eliminar el pago de pensiones para ex presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema y señaló que ese haber que reciben por haber ejercido estos altos puestos ejecutivos o judiciales "puede ser compatible con otros beneficios previsionales", por lo cual lo consideró "exagerado".

De esa manera, se refirió a la iniciativa que presentó junto a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que propone eliminar el pago de pensiones vitalicias a los futuros ex presidentes, vice y ministros de la Corte Suprema de Justicia a fin de que se jubilen con el mismo sistema que el resto de las personas.

En declaraciones a la prensa, Sánchez dijo que "en todos los países los ex presidentes tienen un trato preferencial y eso está muy bien, pero en el caso de la Argentina yo considero que es exagerado porque las pensiones son compatibles con otros beneficios previsionales".

"Son acuerdos de las sociedades para darle trato a sus ex presidentes, son costumbres muy viejas, en algunos países se mantienen pero con grados de razonabilidad", afirmó el diputado de la Coalición Cívica.

Sánchez añadió a modo de ejemplo que "los diputados y senadores no tienen ningún beneficio" diferenciado, por lo cual dijo no entender "el motivo por el cual un ex presidente, vice o juez de la Corte sí lo tienen" y precisó que en el caso de los magistrados "no sólo tienen esa pensión, sino que encima no pagan Ganancias" con lo cual "parece que hay tratos antirrepublicanos".

La iniciativa presentada por Carrió y Sánchez tiene por objeto "eliminar la pensión vitalicia" que en virtud de la Ley N°24.018 se otorga hoy a los ex presidentes y vice y también a ex ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso cuando se jubilen "con un mínimo de cuatro años en el ejercicio de sus funciones".

Recuerdan en la iniciativa el gesto del ex presidente Arturo Illia "reconocido por su austeridad", quien decidió renunciar al cobro de la pensión vitalicia que le correspondía en su carácter de ex presidente por entender que "no podía recibirla de un gobierno que lo había derrocado injustamente".

En la actualidad, el ex presidente Carlos Menem cobra $180.000 por mes, Fernando De la Rúa 176.443 pesos por mes y Adolfo Rodríguez Saá (quien estuvo una semana en su cargo) recibe 158.334 por mes, mientras que la ex presidenta Cristina Kirchner sólo percibe la pensión de su marido Néstor Kirchner de $153.714 ya que, como no optó entre este beneficio y su propia jubilación como ex mandataria, la ANSeS anuló la pensión como presidenta.