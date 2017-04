Giannina Maradona contra Rocío Oliva: “La voy a desfigurar”

En las últimas horas, se filtró un audio en el que la hija del Diez ataca a su actual novia

La novela entre Diego Maradona, su pareja y sus hijas sigue generando nuevos capítulos. La última novedad fue un polémico audio en el que se escucha a Gianinna Maradona hablándole a su padre y criticando duramente a Rocío Oliva.

"Ay mirá, mirá... No, no me interesa seguir ni escuchando tu nota de voz. Vos fuiste el que en la televisión dijo que... por favor, que yo no te dejaba ver a Benjamín. En ningún momento, nunca prohibí que vos veas a Benjamín. Ayer él te esperaba y yo no lo dije en la televisión, lo puse en Twitter. Así que decile a conch... que tenés al lado, esa pendeja de mier.. que ojalá que nunca me la cruce, porque la voy a desfigurar. Decíselo, decíselo bien, que le muestren mi Twitter bien porque la voy a cagar a trompadas", expresa la joven con furia.

Y agrega: "Aunque vos seas una mier... ahora Dalma está yendo con Benjamín para allá porque, aunque vos ayer lo plantaste, igual te quiere ver. Así que Benjamín está saliendo para tu casa... Mierd...".