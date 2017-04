Fuertes réplicas a Cristina desde la TV

| Publicado en Edición Impresa

La ex presidenta Cristina Kirchner, en una publicación en Facebook con el título “Cadena nacional (de la mentira)” ilustró con las caras de cuatro conocidos conductores de TV sus críticas sobre como difundieron los medios de comunicación los incidentes en la casa oficial de la gobernadora de Santa Cruz, donde quedó sitiada. Y enseguida llegaron las réplicas de Santiago del Moro, Alejandro Fantino, Mariana Fabbiani y Diego Leuco (hijo de Alfredo, que está de vacaciones).

El conductor de Intratables fue el primero en contestar. Con una catarata de tuits, rechazó la acusación: “Señora Cristina Kirchner, le pido por favor más respeto cuando se dirige a mi persona. Soy una persona de bien, que paga religiosamente sus impuestos. No robo, amo a mis hijas, no amenazo, no tengo enemigos, no odio, me levanto 5 de la mañana todos los días. Todo lo que tengo me lo gané trabajando, escucho y respeto noche a noche las convicciones de cada persona que pasa por mi programa”.

Y agregó: “Es decir Sra @CFKArgentina soy como la mayoría de este querido país que lo único que quiere es salir adelante trabajando...Así que le pido respeto, no me llame mentiroso! La que tiene que demostrar que no lo es ante la Justicia es Usted”, remató Del Moro.

Más tarde Fantino fue quien salió a hacer su descargo después de que Cristina cuestionó que su programa haya transmitido los incidentes en vivo. “Señora, de verdad, se equivocó. Se la contaron mal. No había nada armado. Este es un canal plural que viene haciendo periodismo hace muchos años”, aseguró el conductor del programa “Animales sueltos” por América TV.

“Estábamos acá, haciendo el programa y empezó a ocurrir lo de Santa Cruz. Recibió la información Marial Fitz Patrick y empezamos a laburar, pero no se puede discutir con fanáticos”.

Imagen cuestionada

Ayer por la tarde fue el turno de Mariana Fabbiani, quien también se enojo por la imagen de ella que puso la ex presidenta que, según explicó, era de abril de 2014 en la que la conductora lloraba en cámara por las muertes de su abuela y de su amigo Jorge Ibáñez. “Lamento profundamente que haya usado un momento tan doloroso de mi vida para hacer política, un golpe bajo, un recurso bajo”, contestó en el inicio de su programa.

“Demasiado cinismo. Hace 20 años que soy comunicadora, la gente me conoce, vivo de mi credibilidad, soy honesta y soy honrada, ¿usted puede decir lo mismo? Sin dudas son cualidades que va a tener que demostrar ante la Justicia”, añadió.

Más tarde tomó la palabra el periodista y columnista del programa “Mariana a la tarde”, Diego Leuco, para defender a su compañera: “Es impresionante la foto que eligieron de vos, sobre todo de una mujer que dice que defiende el género. Poner tres hombres y a una mujer llorando. Justamente con el título ‘Cadena Nacional de la Mentira’: es una más, no queremos más. Basta”.