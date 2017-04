Rocío Oliva salió al cruce de Giannina Maradona

Tras la difusión del polémico audio, la pareja de Diego Maradona habló al respecto en un programa televisivo

Tras la difusión de un audio en el que Giannina Maradona critica duramente a Rocío Oliva, asegurando a su padre que “ojalá que nunca me la cruce, porque la voy a desfigurar”, la aludida salió al cruce.

"El audio Diego no me lo mandó a mí. Yo no lo puedo tener. Él está en Dubai y yo estoy en Buenos Aires. El audio no es es dirigido a mí, es al padre", explicó Rocío luego de que la acusaran de ser quien diera a conocer el mensaje de voz. Además, negó haber hecho alguna acción para que Diego no viera a su nieto Benjamín.

"Entiendo que quiere dejar un mensaje que yo me metí con Benja, con un nene, y eso es lo más fácil. ‘Como Rocío no es mamá, digamos que se metió con un nene’ y eso no es cierto. Me hubiera gustado que Gianinna cuente todo lo que hice por su hijo en España, cuando me tenía que estar escondiendo de un ascensor en otro, porque Gianinna le decía desde Buenos Aires a la hermana que no quería que se acerque a Junior, ni que lo vea, ni que lo conozca. Yo era la que iba a jugar con Benja a la habitación para que no quiera ir a comer con el abuelo, porque Diego estaba con Junior. Siempre estaba con Junior", relató Rocío.

A los pocos minutos de que Rocío diera su versión de lo sucedido, Gianinna Maradona publicó en Twitter una conversación privada de Whatsapp que había mantenido con ella: "Basta para mí. Sigamos legalmente", escribió, con la imagen de un chat en el que Oliva le dice "si soy una basura, ¿vos que sos? Enferma", "que no vengan porque acá no los va a recibir tu papá" y "Ja, ja, ja. Chau, gor".