Atacan a tiros la casa de testigo clave en la muerte del hincha de Belgrano

Cuatro encapuchados atacaron con palos y armas de fuego la vivienda donde vive uno de los testigos clave en el caso de Emanuel Balbo el hincha fue arrojado desde lo alto de la tribuna del estadio "Mario Alberto Kempes" y murió en el clásico entre Belgrano y Talleres.

El ataque se produjo en la casa de Alejandro Pacheco quien ya había recibido amenazas a través de las redes sociales luego de trascender su identidad como uno de los testigos fundamentales en la causa que tiene como principal acusado a Oscar "Sapito" Gomez.

Precisamente, en círculos cercanos a Pacheco, señalaron que la agresión habría surgido desde allegados a Gómez quien se encuentra detenido.

"Cerca de las 12.30 de la noche se sintieron dos estallidos de bala en la puerta de mi casa, en Córdoba", dijo el testigo quien, en esa misma línea agregó que "Yo estaba durmiendo y me desperté con los ruidos de bala primero y luego con una fuerte explosión...Ahí me levanté, me asomé para ver y ví que me habían reventado la puerta del garaje. Cuando quise salir a correrlos, se dieron a la fuga", advirtió.