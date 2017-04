Los cuidacoches se adueñan del Bosque y hasta dejan “ticket”

Un flagelo que cada vez gana más terreno en la Ciudad

De lunes a viernes, de 9 a 16, estacionar en la avenida Iraola, frente al zoológico platense tiene una tarifa. No es una nueva zona de estacionamiento medido. Pero parece. Un grupo de cuidacoches no le da respiro a quienes dejan los vehículos en esa zona del principal pulmón verde de la Ciudad.

Incluso, en algunos autos, según se pudo observar, dejan números de talonarios que habitualmente se usan para rifas. Ese papel tiene varias interpretaciones. Algunos aseguran que es para tener el dato de quienes le pagan ni bien estacionan el auto y entonces no vuelven a pedir el dinero “a voluntad”; otra versión que corre en el bosque es que se utilizan cuando la zona está prácticamente a pleno, quedan escasos espacios que se cotizan como si fuera oro y a esa altura el precio crece. Hay una tercera alternativa: son los “nuevos” conductores que arriban a la zona y los “marcan” para tenerlos a tiro en caso de que intenten salir sin dejar la “propina”.

Lo cierto es que es una metodología que no se ve habitualmente en la Ciudad. Sólo se vio en algunos eventos masivos que se realizan en la Ciudad: partidos de fútbol o recitales con fuerte convocatoria.

El grupo de cuidacoches -que ronda entre 3 a 4 personas por día- se arma de generosas recaudaciones que pueden trepar a los 1.000 pesos por día, según cálculos que hicieron otros cuidacoches que ven esa zona vedada porque, según el corrillo urbano, los manejaría un grupo de barrabravas.

Lo curioso de este caso es que en el amplio callejón no hay policías ni inspectores que intervengan y tienen la calle a su antojo. Gritan eufóricamente si el dueño de un auto decide arrancar el vehículo sin dejar “propina” a cambio y caminan incansablemente los 300 metros como si fueran propios, gamuza en mano.

“Te dejan un numerito en el parabrisas, como si fuera un modo de recordar que vos le dijiste que ibas a colaborar cuando liberes el espacio de estacionamiento”, dijo uno de los automovilistas que esta semana utilizó uno de los espacios para llevar a su hija al zoológico.

Se pueden ver los números en una buena cantidad de los parabrisas de los cientos de vehículos estacionados en la avenida Iraola, entre la avenida 52 y uno de los accesos al Museo de Ciencias Naturales.

Los cuidacoches le explican a los automovilistas: “estamos hasta las 4 de la tarde para cuidarte el coche y dejás lo que podés, a voluntad”.

Como esa zona de la Ciudad se ha transformado en un espacio muy utilizado para dejar el auto fuera del área medida, pero no está tan lejos del centro, en los últimos años se ven varios vehículos que habitualmente llegan a la zona y se transforman, de alguna manera, en “clientes” fijos, quienes tienen cierto privilegio a la hora de dejar el vehículo en los horarios que la zona está muy demandada.

“No se puede creer con la libertad que se mueve esta gente y termina intimándote porque no sabés cómo vas a encontrar el coche una vez que regresás. Y si le das plata, tampoco te asegura que el coche lo encuentres en buenas condiciones”, cuenta Ulises, quien llegó por estos días desde Pellegrini a La Plata y se queda por unos días haciendo miniturismo, conociendo los principales atractivos platenses.

“VAMOS A INVESTIGAR”

El titular de la secretaría de Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, dijo a este diario que “se investigará el caso. Donde la gente hace la denuncia, vamos. En los últimos eventos masivos que hubo en la Ciudad -recitales en el Estadio Unico- se detuvieron a 80 cuidacoches bajo la figura de la extorsión”.

El funcionario dijo que “es un tema en el que tienen que actuar varias áreas, como se hizo con las picadas que culminaron con detenciones y desde entonces casi no recibimos denuncias por este tema. En esa oportunidad actuó la Justicia y la policía junto a los agentes municipales”.

También contó Di Grazia que “estamos esperando que culmine el proceso de capacitación del personal que realizaba controles de estacionamiento medido para incorporarlo al personal de calle y cubrir distintos aspectos clave de control para la ciudad, como ahora se hace con la venta ambulante y zonas de escuelas”.

EN TODAS PARTES

El Paseo del Bosque se suma a los numerosos lugares donde los cuidacoches se manejan libremente.

La actividad es tan lucrativa como ilegal, y quienes no pagan el canon informal suelen sufrir daños en sus automóviles.

Algunos cuidacoches ofrecen un lavado del auto, por el que hay que pagar aparte. Y si el conductor dice que no, enseguida llega el pedido imperativo: “me ayudás con algo, con lo que tengas en el bolsillo, no importa la cantidad, lo que importa es la voluntad”, se escucha habitualmente en la zona de 47 entre 4 y 5. Incluso, otro trapito que suele estar en 5 entre 44 y 45 es capaz de insultar a los gritos durante más de una cuadra si el conductor no se da vuelta para darle el permiso para cuidar el vehículo.

Pero hay casos de sumisión ante la extorsión que son llamativos. Incluso hasta les dejan las llaves del vehículo. Hay cuidacoches que reciben 10, 20 o hasta 50 pesos por un par de señas para ayudar a estacionar un auto y disparan a buscar otra víctima. “Que el auto se cuide solo”, asegura un cuidacoche sobre los códigos con los que se maneja la actividad, sospechada de tener detrás una oscura red de protección.