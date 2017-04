Docentes: un fallo exige pagar ya el aumento y frenar los paros

La Justicia platense exhortó a las partes a sellar un arreglo en 30 días. Confirman reuniones informales

El conflicto docente en la Provincia se mantiene y ya está por cumplir tres meses sin que se entable una negociación salarial pura y dura. El gobierno ofreció de 18 a 20% y el acuerdo no asoma - archivo

Que el gobierno les pague a los maestros el aumento que les ofreció “a cuenta de un futuro acuerdo paritario” y que los gremios no hagan paros durante un mes. La Justicia dictó un fallo ordenándoles esas acciones al Ejecutivo provincial y a los sindicatos, como muestra de “buena fe” de ambas partes, mientras llegan a un entendimiento en el plazo de 30 días corridos.

La dilación de un arreglo salarial entre la administración de María Eugenia Vidal y las seis organizaciones de docentes bonaerenses llevó a la jueza en lo Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata, María Ventura Martínez, a emitir un dictamen donde exhorta a las partes a realizar concesiones para avanzar de una vez hacia un acuerdo, teniendo en cuenta que, finalizando el cuarto mes del año, los educadores no han recibido un peso de incremento (excepto una suma fija a cuenta de futuros aumentos que, por lo tanto, será deducida de sus haberes más adelante).

La orden de la jueza al gobierno para que les pague a los docentes con la mejora salarial ofrecida -y rechazada de plano por los todos los gremios- se suma a la de no aplicar más descuentos por días de paro y de devolver las quitas realizadas en ese sentido.

Asimismo, Ventura Martínez, quien se pronunció en contra del “premio” de mil pesos a quienes no hicieron huelga por entender que atentó contra la libertad de decidir la adhesión al paro “a conciencia”, también exigió a Vidal que esa “gratificación” se transforme en un pago a cuenta (adelanto) de futuras liquidaciones de haberes.

El fallo de la magistrada, que, como se puede observar, contiene todos los puntos que generaron el mayor nivel de confrontación entre el gobierno y los maestros, se basa en la Constitución provincial y en la nacional, en tratados internacionales sobre los derechos del niño y sobre derecho laboral.

Hasta ayer no hubo respuesta del gobierno acerca del pago del aumento a cuenta de un futuro acuerdo paritario, aunque se supo que apelará la prohibición de aplicar quitas por días de huelga.

Los gremios, por su parte, no se han expresado respecto de la orden de no hacer paros por un mes. “Llevamos tiempo sin medidas de acción directa y no están en los planes, lo que queremos es que nos convoquen y hagan de una vez una propuesta salarial seria”, dijeron voceros del Frente de Unidad Docente a este diario, en forma extraoficial.

lejos

En rigor, el gran problema que se presenta estos días en el marco del conflicto docente provincial es que, en las reuniones informales que vienen llevando adelante funcionarios y maestros, el acuerdo sigue tan lejos como tras el encuentro paritario del lunes 17 de abril (ver aparte).

Ese día, los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, de Economía, Hernán Lacunza, y el director general de Educación, Alejandro Finocchiaro, le presentaron a los 6 gremios una propuesta de aumento del 20% anual, es decir, un punto porcentual más respecto de la oferta anterior, aunque agregando una cuota al esquema de pago: cuatro en lugar de tres.

Eso es lo que la jueza Ventura Martínez pide que se abone hasta que se cierre la paritaria.