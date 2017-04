"Siempre seré una agradecido por haber visto jugar a Messi"

Enrique Setién, entrenador de la UD Las Palmas, de la primera división española, y uno de los técnicos más cotizados para la próxima temporada, señaló este jueves en un encuentro en la sede central de la Agencia EFE, en Madrid, que estará siempre agradecido por haber coincidido con Lionel Messi en el fútbol profesional y por tener la ocasión de verlo jugar cada semana.

Setién se refirió así al jugador argentino del Barcelona al ser cuestionado por las cualidades de Messi, del portugués Cristiano Ronaldo y del francés Antoine Griezmann.

"Lo que más me gusta de Messi es que es capaz de hacer lo mejor todos los domingos durante diez años. Cada partido nos deja algo que se queda en el recuerdo y la memoria. Me gusta ver cómo cuando mete el gol 500, con lo que supone para él, lo primero que hace es señalar al compañero que le da el pase. En la falta que le hace Ramos, que le cuesta la expulsión, él quiere levantarse y seguir con el balón, no hay ninguna intención de engañar. Se dedica a lo que le gusta, jugar al fútbol. No vi a Di Stéfano ni a Pelé, pero he podido ver a Messi y estaré siempre agradecido", dijo el técnico.