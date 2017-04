VIDEO. Sábado violento: patota atacó a un joven en pleno Centro

Un joven vivió un episodio tan sorpresivo como violento en la madrugada del último sábado en pleno centro platense, cuando al salir momentáneamente de un salón de fiestas fue atacado por una patota que, sin mediar palabra, lo golpeó repetidas veces para luego seguir caminando en dirección contraria.

Agustín, la víctima, le relató a eldia.com los pormenores del hecho que fue grabado parcialmente por las cámaras de seguridad del lugar ubicado en 11 entre 45 y 46, y aseguró que "lo que me pasó a mí le pudo haber pasado a cualquiera que haya estado caminando esa noche por ahí".

De acuerdo a los dichos del joven, eran las 3 de la mañana cuando salío del salón, donde se llevaba a cabo una fiesta de cumpleaños de 15, "a buscar una bolsa con zapatos al auto, que tenía en 11 y 45".

"Al volver, adelante mío, caminando en dirección contraria, venía un chico encapuchado, solo, y enfrente venían cerca de nueve, todos de menos de 20 años", continuó.

GOLPES Y ARREBATO

Lo que siguió fue una breve pero intensa pesadilla: "Cuando estaba a un metro del pibe, se me pone adelante y sin decirme nada me pega una patada en la cabeza".

Por el golpe Agustín cayó al piso, y su atacante comenzó a golpearlo en el suelo. "Como pude me levanté y me puse a forcejear", pero entonces "cruzaron unos cinco de los que estaban en la otra cuadra". "Agarraron la bolsa que se me había caído al piso" y se unieron a la golpiza.

"Cuando pude salir corriendo, algunos metros más adelante me caí y me volvieron a agarrar. El primero que me pegó me tiró nuevamente al piso, pero reboté y salí corriendo de nuevo. Recién ahí desistieron de seguirme", refirió.

En frío, y tras mirar las imágenes, Agustín sacó dos conclusiones: "No me robaron nada, ni billetera ni celular, estos chicos disfrutan de pegar. Además, el que me atacó primero sabía artes marciales, esa patada que me pega no la pega cualquiera".

Minutos más tarde, cuando se encontraba volviendo hacia su casa, observó que "la misma patota caminaba por 13 y 38 en dirección a 32". Por ese mismo lugar pasaba un patrullero que frenó ante el llamado -"la verdad se portaron muy bien", diría después- y "en 13 y 33, los revisaron aunque no sé qué pasó después".

Finalmente, y tras hablar con familiares y conocidos, Agustín se decidió a realizar la denuncia. "Me dijeron que no era la primera vez que pasaba algo así por la zona, y si no los paran va a volver a ocurrir", aseguró.