Tinelli aseguró que no descarta “lanzarse” a la política

A través de unos audios de Whatsapp que el conductor le envió al periodista Pablo Sirvén, se conoció más sobre su estado de salud y sus planes para este año

Marcelo Tinelli renunció recientemente a su cargo en la AFA y solicitó una licencia de 18 meses en San Lorenzo a raíz de un cuadro de estrés. "La verdad es que estoy muy bien, tomándome las cosas con más tranquilidad. Había estado con muchos temas, sobre todo con el futbolístico y necesitaba parar un poquito", explicó el conductor sobre su decisión.

Y detalló: "Me encuentro bien, trabajando para el comienzo del programa. Descansando de algunos lugares en los que sentía que tenía mucho, pero mucho trabajo… Recuperándome bien, tratando de empezar para que lleguemos para el 22 o el 29 estar en el aire en la pantalla de El Trece. Nada, tuve un cuadro de estrés, ningún tema de presión alta como se dijo. Estoy mejor, en un momento contento de mi vida".

Por otro lado, aseguró que en este momento lo más importante “es trabajar para el programa”, que tendrá su temporada número 28. “Para nosotros es importante estar concentrados en eso, tener mi cabeza en eso, y no estar pensando en hacer doscientas millones de notas o exposiciones con todo lo que tiene que ver con lo deportivo, sino estar concentrado, cuidándome los cinco o seis meses que no estoy en el aire para volver con todo y tener mi cabecita puesta ahí. Y que el deseo de la gente esté en verme y en todo lo que vamos a hacer en el programa".

Por último, Tinelli se refirió respecto a la posibilidad de lanzarse a la política."No es algo que descarto, cosa que para mí ya es importante. Pero creo que si decido hacerlo en algún momento, me parece que lo tengo que trabajar mucho, tengo que estudiar, tengo que aprender un montón de cosas que todavía me faltan. Uno puede tener la sensibilidad de un montón de factores políticos, sociales y económicos, pero me parece que uno tiene que trabajar, capacitarse y estudiar para competir en un lugar tan importante como el hecho de ser político o aspirar a un lugar de diputado, senador, de presidente, lo que sea”, indicó.

Y finalizó: “Agradezco a todos los que me dicen que lo tengo que hacer en algún momento, pero hoy estoy con la cabeza en esto pero no lo descarto en un futuro".