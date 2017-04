Desde Washington, Macri llamó a concretar "un cambio cultural"

El Presidente admitió que "no se puede lograr la apertura de un día para el otro", después de "tantos años de estar aislados"

El presidente Mauricio Macri llamó esta tarde a concretar un "cambio cultural" en Argentina después de "tantos años de estar aislados", aunque admitió que "no se puede lograr la apertura de un día para el otro".

"Queremos ayudar a nuestra gente y estamos trabajado sector por sector, tratando de encontrar formas de aumentar la produtivdad y logrando que cada sector tenga su plan", sostuvo Macri al exponer ante el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

El mandatario planteó que el país necesita "caminos, puertos, ferrocarrilles y aeropuertos", tras lo cual añadió: "Estamos empezando a construir todo eso, y es una buena forma de crear empleos que aporten al futuro, no cargos políticos que generan burocracia y gasto".

Venezuela

Macri denunció que "Venezuela hoy no es una democracia" y afirmó que va a "seguir exigiendo elecciones" a través de los distintos organismos internacionales como ya lo hicieron "el Mercosur y la OEA" para "lograr" que ese país "vuelva a tener un gobierno democrático".

"Creo que en Venezuela no se tiene ningún respeto por los derechos humanos, eso no es una Democracia, no está funcionando, tenemos empresarios, políticos, no se esta respetando la independencia del Congreso, así que tenemos que seguir exigiendo elecciones, la liberación de los prisioneros", afirmó Macri.

Al responder a una consulta durante una disertación que brindó esta tarde en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington DC, el Presidente se mostró conforme en haber "logrado un acuerdo en el seno del MERCOSUR para expresar eso justamente" y destacó que "con la OEA también han emitido una declaración en ese sentido".

"Tenemos que seguir trabajando, a todos nos preocupa lo que está pasando en Venezuela, tenemos amigos, percibimos muchos migrantes que están desesperados tratando de encontrar un lugar para poder recuperar su vida pero esa no es la solución", indicó.

En ese marco, Macri señaló que desde la región "necesitamos lograr que Venezuela vuelva a tener un gobierno democrático y ene se sentido estamos trabajando, porque el día después va a ser muy duro".