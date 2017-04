Florencio Randazzo: "Nuestro enemigo es Macri"

A través de redes sociales se difundieron dos videos en los que el ex ministro del Interior critica al presidente

En dos videos compartidos a través de redes sociales, el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo criticó al presidente Mauricio Macri rodeado por intendentes y legisladores del PJ.

"Nuestro enemigo es Macri. Nosotros no hacemos esta reunión política para hablar mal de compañeros y compañeras, no lo vamos a hacer nunca. Porque somos peronistas, porque también hemos sentido orgullo en estos últimos diez años de muchas de las cosas que hemos hecho. No tenemos que avergonzarnos. Tampoco vamos a justificar lo injustificable, ¿está claro?", dijo Randazzo en el primer video.

Por otro lado, el ex funcionario defendió las PASO como instrumento para resolver la interna de PJ.

"El espíritu de las PASO fue precisamente salir de ese padrón viciado, anacrónico, que hacía que pocos participen en una elección tan importante que era la selección del candidato que nos iba a representar a todos. ¿Por qué no utilizar ese instrumento? ¿Por qué tenerle miedo a eso?", sostuvo en el segundo de los videos.

Vayamos a una gran PASO, convoquemos a que la ciudadanía se comprometa y generemos una alternativa que nos conduzca a la victoria @RandazzoF pic.twitter.com/I7efepqtMn — #Randazzo2017 (@Randazzo2017) 27 de abril de 2017

"Cuando dejamos la decisión en manos de pocos nos fue mal. Entonces la otra convicción que tenemos que tener y reflexionar es la necesidad de ir a una PASO, a una gran PASO y convocar al conjunto de la ciudadanía", agregó.