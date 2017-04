Bauza les dio con un caño a Tapia, Angelici y Sampaoli

Dijo que Chiqui es un sindicalista que no sabe nada de fútbol; acusó al presidente de Boca de haber decidido su salida de la Selección; y tildó al DT de no tener ética

Edgardo Bauza disparó contra la nueva dirigencia de la AFA al sostener que “son sindicalistas” sin ideas de fútbol, apuntó a Daniel Angelici de ser el responsable de su salida y criticó a Jorge Sampaoli al señalar que no fue “lógico ni ético” cómo se manejó.

Advirtió Bauza que él se sintió “afuera de la Selección desde antes que estos dirigentes asumieran” y que “ya estaba” su reemplazante, en referencia a Sampaoli.

“Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes. Pero todo tiene que ver con la cuestión política de la AFA”, enfatizó Bauza durante un raid mediático que realizó en las últimas horas.

“En una de las conferencias recientes Sampaoli negó estar negociando su llegada a la Selección. Dijo que había un técnico trabajando. Pero yo sabía que hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes y allegados”, afirmó el Patón

Detalló el ex entrenador del seleccionado que Tapia apenas le informó que “querían cambiar de rumbo y que lo habían estado analizando y que por eso tomó la decisión”, y sentenció que “de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad”.

Tapia salió horas después a responderle a Bauza y lo hizo con dureza, más tocado por haber puesto en duda su conocimiento de fútbol que por la crítica sobre la demora en decirle que se tenía que ir del seleccionado.

“Los hombres de bien dicen las cosas personalmente. Tuvo la oportunidad de hablar conmigo y no me dijo eso”, disparó Chiqui en Chile, donde estuvo para un congreso de Conmebol.

Lejos de evitar la confrontación, Bauza lanzó todo lo que se sabía que pensaba pero que prefirió callar apenas se confirmó su alejamiento del seleccionado y “si, obviamente” fue Angelici el responsable de su salida. “Y también hay un par más ahí adentro que tienen estas formas. Por eso digo que yo estaba afuera desde el momento en que agarraron y fueron tan desprolijos que dejaron marcas por todos lados, como así mi sucesor. Innecesario totalmente, porque con venir y decírmelo era suficiente. Pero no, se dijeron tantas barbaridades a través del periodismo que lo único que hicieron es devaluar aún más al fútbol argentino”, agregó Bauza.

Consultado sobre si le molestó que Sampaoli haya tenido charlas con la dirigencia antes de que a él le hayan comunicado la decisión, Bauza soltó con ironía que le “divierte que lo niegue”.

“En una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía que hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes y allegados. Bueno, el Bichi Borghi contó públicamente su experiencia en Chile. No me parece lógico ni ético, pero la ética en el fútbol pierde siempre”, disparó.

“Angelici fue el que me echó. Y también hay un par más ahí adentro que tienen esas formas”,dijo Bauza

Luego, Bauza volvió sobre su salida de la Selección. “Todo tiene que ver con la cuestión política de la AFA. Los mismos voceros a los que les pedían que dijeran tal o cual cosa eran los que me avisaban. Pero como no son mis formas y nunca las serán, me mantuve indiferente. Y así se lo señalé a Tapia cuando hablamos de frente y sin intermediarios. Por eso le dije que se habían equivocado en querer desgastarme a través de los rumores porque era evidente que no me conocían”, advirtió el ex entrenador de San Lorenzo, San Pablo, la Liga de Quito y Rosario Central, entre otros.

Ya lejos del predio de Ezeiza y del día a día de un seleccionado que deberá enderezar el rumbo para clasificarse al Mundial de Rusia, Bauza podría continuar su carrera como entrenador en Emiratos Arabes Unidos.

BERIZZO SALIO A BANCAR A SAMPAOLI

Por su parte, Eduardo “Toto” Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, aseguró que Sampaoli está “capacitado” para sustituir a Bauza al frente del representativo nacional.

De esta forma, Berizzo sostuvo que “es un entrenador que ha desarrollado un sistema de juego en el que cree” y posee a su vez “una gran capacidad para convencer a sus futbolistas” de seguir ese camino.

En el plano personal confirmó que nunca habló con los dirigentes de la AFA dado que “no tenía libertad para escuchar porque hay un contrato” con su equipo donde luego del 30 de junio cuando vence el vínculo tiene intenciones de “continuar siempre y cuando coincidan en lo deportivo y contractual”.

Hoy, ambos equipos se enfrentarán por la fecha 34 de la Liga española pujando los dos por un puesto en Liga de Campeones, lo que engrosa los logros de “Toto” al frente de sus dirigidos, quienes ya consiguieron el pase a semifinales de Liga de Europa donde jugarán ante Manchester United de Inglaterra.