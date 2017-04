Causa de los sobres: la justicia reveló que salieron a la luz más maniobras ilícitas

Según dio a conocer el fiscal Martini, paralelo al mecanismo de presuntos pagos que habrían realizado los comisarios investigados, funcionaba una red de abogados y policías que operaba con un sistema de comisiones por caso. LOS DETALLES

El Fiscal Marcelo Martini se refirió a la Causa de los sobres de la Departamental, el escándalo que estalló hace casi trece meses en la Ciudad. la presunta trama de irregularidades fue detectada luego de que se hallaran 36 sobres con dinero en la Jefatura Departamental La Plata, cada uno de ellos con un rótulo en el que figura el nombre del destinatario.

Al respecto el dr. Martini dialogó con JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA y brindó detalles de su decisión de elevar a juicio el caso, un pedido que podría llevar a 10 policías al banquillo de los acusados en el caso de que la jueza del caso, la dra. Marcela Garmendia, haga lugar a la demanda del funcionario.

El funcionario señaló que "la información y pruebas que se tiene del caso son más que suficientes para dar curso a la instancia de juicio" pero admitió que "hay ciertas dificultades" para que se concrete esta etapa del proceso judicial principalmente porque "hay gente que en esta instancia se suele acobardar para declarar".

POLICÍAS SOSPECHOSOS DE HACER PAGOS, AL MOMENTO DE SER DETENIDOS

Los elementos de prima facie están. Hay declaraciones, pruebas materiales, intervenciones telefónicas que se hicieron en las cuales se ha podido identificar que muchos de los sospechosos están involucrados en otros actos ilícitos. Si bien no están en el tiempo que yo los demando, este accionar deja clara la forma de proceder que tenían los imputados".

Sobre este último aspecto aclaró que los hechos a los que se remite, que según precisó se han ido conociendo a medida que avanzó la investigación, no entran bajo su análisis pero destacó que si dan pauta del modus operandi que empleaban los policías para llevar adelante otros delitos. "Es un hecho distinto pero consideré oportuno mandar a la UFI que está de turno ahora, la fiscalía del Dr. Fernando Cartasegna".

"Lo que yo mando es clarito. Está el ilícito está prácticamente configurado" sentenció. Y detalló en la misma línea que, en base a las pruebas que se pudieron obtener, "están ofreciendo abogados para que intervengan en los culposos con la policía. Más o menos es eso. Hablan con abogados para que los contacten y pasen los casos a ellos. Sería algo parecido al método conocido como carancho".

FISCAL MARCELO MARTINI

Sobre el caso indicó que en el pedido de elevación a juicio de la causa se involucró a todos los sospechosos del caso, a Retamoso, el comisario que no quería someterse ni a indagatoria ni a la pericia caligráfica y a una mujer policía por encubrimiento. Sobre las medidas que puedan adoptar la defensa señaló "no se me ocurre que pueden presentar porque ya presentaron todo, pero bueno están en su derecho de acumular lo que crean correspondiente"

Al ser consultado por la posibilidad de seguir con la investigación hacia los puestos de mando más altos con el objetivo de determinar si también recibían algún tipo de pago señaló que "ya no puedo continuar estudiando qué pasó en los rangos superiores principalmente porque no habla nadie y por puntos que me jugaron en contra como libertad que conceden a los comisarios""Me da la sensación que la justicia argentina está mal porque los plazos no son iguales para todos y los riesgos tampoco por el que más corre riesgos soy yo en este caso" se quejó sobre el proceder de los demás funcionarios que participan en el proceso.

DEPARTAMENTAL LA PLATA, EL EPICENTRO DE LAS INVESTIGACIONES

En otro tramo de la entrevista que ofreció señaló que la investigación ha sido muy trabajosa principalmente por el escaso personal con el que cuenta la división. En este sentido proyectó que si hubiese podido contar con un número mayor de personal y recursos, como vehículos para el traslado, podría haber llegado "muchos más al fondo de esta investigación". "En este caso fue todo voluntad por que recursos no tuvimos nada".