Rollié: "el punto de inflexión con Garro es la negativa a combatir la corrupción"

En esos términos se refirió la concejal de Cambiemos en un comunicado en el que responde a las declaraciones efectuadas por el edil Cardozo

En un comunicado que se difundió este viernes, la concejal Radical en Cambiemos, Florencia Rollié, se refirió a las declaraciones vertidas por el concejal Juan José Cardozo quien señaló que "es muy difícil entender a Rollié y el sector del Radicalismo que está en firme oposición a Garro, porque a nivel local hemos conseguido una participación importante, cosa que no se da en la Provincia o en la Nación"

En la misma línea Cardozo sostuvo que "En realidad deberían (Rollié y el sector del Radicalismo opositor) criticar a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri que no dan el espacio que corresponde al radicalismo. Hay una contradicción allí".

Luego de que se hiciera pública este punto de vista, la concejal Rollié salió al cruce y sostuvo que "el punto de inflexión en la relación con la gestión del intendente fue su negativa sistemática a combatir la corrupción, ya sea a través de la Auditoría Municipal, la obligación de los funcionarios a realizar la Declaración Jurada de Bienes o el informe de sus Antecedentes Penales, como decretó la gobernadora María Eugenia Vidal".

Tras ser consultada por los dichos de Cardozo, Rollié aclaró que "no se pueden cambiar principios como la honestidad y la ética de Arturo Ilia y Raúl Alfonsín por cargos públicos. Nosotros planteamos precisamente, que no participamos de esta gestión municipal porque no están dadas las condiciones de transparencia y cambio de actitud en combatir la corrupción que fue por lo que el pueblo votó a Cambiemos".

"Por esa razón es que apoyamos las gestiones de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, porque creemos que están llevando adelante los postulados anti-corrupción, de la misma manera que las vamos a criticar si en algún momento se apartaran de ese rumbo. Este es nuestro rol y nuestro mandato", afirmó Rollié.