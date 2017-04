Investigan a policías de los sobres por vínculos con abogados “caranchos”

Serían supuestos manejos para quedarse con causas por accidentes y repartir las ganancias

La Justicia penal platense investiga si algunos de los ex jefes policiales involucrados en la causa de los 36 sobres con 153.700 pesos, que serían del cobro de coimas hallados en la Jefatura Departamental, además forman parte de otro sistema de recaudación ilegal derivando casos de accidentes de tránsitos a abogados “caranchos”.

En tal sentido, el fiscal que investigó la causa de los sobres, reveló ayer que además de pedir la elevación a juicio, le remitió a su par Fernando Cartasegna “declaraciones, pruebas materiales e intervenciones telefónicas que se hicieron por su caso, que darían cuenta que muchos de los policías imputados están involucrados en otros actos ilícitos, accionar que deja clara la forma de proceder que tenían los sospechosos”.

Sobre este último aspecto aclaró que los hechos a los que se remite, que según precisó se han ido conociendo a medida que avanzó la investigación, no entran bajo su análisis, pero destacó que si dan pauta del “modus operandi” que empleaban los policías para llevar adelante otros delitos.

FUNDAMENTOS

“Es un hecho distinto y por ello consideré oportuno mandar a la fiscalía turno ahora”, explicó Martini en un reportaje realizado en el programa “Justicia en Primera”, que se emite en FM Exito, 99,1.

“Varios de los imputados -agregó- están ofreciendo abogados para que intervengan en los delitos culposos. Más o menos es eso. Hablan con letrados para que los contacten y pasen los casos a ellos. Sería algo parecido al método conocido como carancho”.

Por su parte el fiscal Cartasegna adelantó ayer que comenzará a analizar la prueba que el fue enviada por el doctor Martini, para definir primero en el tema de la competencia, y que posiblemente un juez de Garantías sea el que defina quién se queda con esta causa, que se desprende de la investigación por los sobres en la Departamental.

Voceros judiciales indicaron que en esas escuchas telefónicas aparecen con nombre y apellido varios abogados platenses que suelen intervenir en causas por accidentes de tránsito.

Como se sabe, el viernes de la semana pasada, el fiscal Martini pidió ayer la elevación a juicio para los policías que son investigados en la causa sobres.

El fiscal dictaminó que hay elementos como para que los imputados sean sometidos a un “amplio debate ante un Tribunal Oral en lo Criminal de nuestra ciudad”.

El pedido de elevación a juicio debe ser resuelto ahora por la jueza de Garantías de La Plata que interviene en la causa, Marcela Garmendia.

En la elevación dijo que Darío Camerini (ex jefe de la Departamental), Ariel Huck (ex jefe de calle), Rodolfo Carballo (ex subjefe), Walter Skramowsky (ex secretario); y los ex comisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Julio Sáenz, Sebastián Velázquez y Jan Miguel Retamozo, deben ir a juicio como presuntos responsables de “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”.

También para la policía María de los Angeles Ramírez, por entonces administrativa en la Departamental, se pidió que sea juzgada por encubrimiento.

El otro ex comisario que estaba detenido en la causa, Federico Jurado, fue hallado muerto en enero último en la celda que ocupaba en la Unidad 9.

El fiscal dictaminó el sobreseimiento para Jurado por extinción de la acción penal por la muerte del procesado.

Como se sabe, la causa que investiga la muerte de Jurado fue archivada el mes pasado por segunda vez por el fiscal Martini.

En su dictamen frente a la recusación, Martini había señalado que, en su carácter de acusador público, impulsó los arrestos de los policías acusados por estar imputados del delito “asociación ilícita” y por considerar que existía riesgo de fuga, aunque actualmente los acusados están excarcelados.

UN TRASLADO Y LA RESOLUCION

Garmendia dará traslado a las defensas para que formulen sus oposiciones y luego resolverá si hace lugar o no al pedido del fiscal.