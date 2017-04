Un clásico para arrancar con todo el Top 12 de la URBA

Manuel Gnecco (San Luis) y Tomás Roán (La Plata) visitaron la redacción de este diario y analizaron el gran partido que los tendrá como protagonistas

La fecha en que se juega el clásico platense de rugby es una de las cosas que primero buscan los jugadores de San Luis y La Plata RC cuando aparece el fixture, para empezar a palpitar el gran choque. Esta vez, se dará en el debut del Top 12, el nuevo torneo de la URBA, lo que le dará un condimento extra al encuentro que se desarrollará este domingo, a partir de las 15:30, en el predio del equipo azulgrana en La Cumbre.

Camino al gran choque, este diario reunió en su redacción al subcapitán del Marista, Manuel Gnecco, y al capitán del Canario, Tomás Roán, para que “pongan en juego” la ovalada y analicen las aristas que tendrá esta nueva confrontación.

En el inicio de la charla, Gnecco, quien será uno de los anfitriones, destacó la relevancia que tendrá el partido.

“Todo clásico tiene algo especial, pero éste, en la primera fecha, tiene un condimento diferente. Obviamente estamos con la expectativa de siempre por un partido que a todos nos gusta jugar, pero de algo estoy seguro, los que entramos a la cancha nos debemos sentir privilegiados por representar a nuestro club en algo tan importante”, comentó el aguerrido tercera línea azulgrana.

Y como ocurre en cualquier partido con el dominio de las situaciones, ahora el control de la guinda pasó al lugar de Roán, quien a fines de 2016 se había retirado de la actividad pero decidió seguir un poco más. Y no sólo eso, sino que sus compañeros, en este 2017, lo eligieron como capitán de la Primera División canaria.

“Obviamente todo esto que me está pasando es muy lindo: de jugador retirado pasé a estar nuevamente con la cabeza en entrenar y jugar un rato más. Pero no sólo eso, porque la capitanía le da al final de mi carrera un marco muy lindo. Arrancar el Top 12 ante San Luis, claro que es especial”, comentó el barbado jugador de La Plata RC.

VA POR TV

Si algo le faltaba a este choque entre equipos de nuestra ciudad, era que la URBA y la televisión determinaran que el clásico será el partido de la fecha. Por ende, toda la atención va a estar centrada en lo que pase en 520 y 29, algo que Gnecco replicó: “Que el partido vaya un día domingo, que nos hayamos enterado de que iría televisado, hizo que la semana sea un poco más larga, pero igual de intensa”. A lo que agregó respecto de cómo llega San Luis al choque con La Plata: “Estamos los dos iguales, arrancamos los dos de cero y por más que hayamos tenido una buena primera parte en el Nacional de Clubes, esta es otra historia, este que empieza es un campeonato nuevo que tendrá partidos de ida y vuelta y que será largo como nunca fue un torneo regular de la URBA”.

Del lado de los de Gonnet, Roán dijo al respecto: “Por suerte han aparecido nuevos y buenos valores en el club. El tema de la gira a comienzos de año por Oceanía vino muy bien grupalmente para unirnos. Hoy estamos hablando sobre que todos están en un mismo nivel y eso realmente nos hace mejores. Estoy convencido que hay que ensanchar la base de jugadores, porque el Top 12 será muy exigente y muy largo”, explicó el forward que tiene una amplia experiencia con los seleccionados nacionales además de su carrera con La Plata.

“QUE HAYA UN SOLO CRITERIO CON EL SCRUM”

San Luis, de la mano de Gnecco, tiene nuevamente el control de la charla y sobre el tema del momento en el rugby, la problemática en el scrum, dijo: “No sé cuál es la solución, pero esta que están aplicando ahora con el scrum, claramente no lo es. Hay una disparidad de criterios entre los árbitros que es tremenda; los jugadores a veces no sabemos qué camino tomar y eso que en el club, con Federico Condorelli (especialista en scrum y uno de los entrenadores maristas) lo trabajamos de una forma muy intensiva y con parámetros muy claros. Por eso digo que después de haber enfrentado a varios equipos del Interior y ahora jugar a nivel URBA, será bueno para ver dónde estamos parados. Pero sinceramente no sé cuál es la solución, lo único que se me da es pensar en unificar criterios, porque se está desvirtuando todo y es muy malo para el juego”.

Roán también fijo su postura: “Pienso que es por la cultura argentina del scrum, que en esta nos salió mal. El juego, como lo jugamos como nosotros, es totalmente amateur y hay algunos equipos con jugadores físicamente en un nivel muy fuerte y la verdad, más allá de que estoy seguro de que no hay malas intenciones, hay un tema de mañas muy arraigado entre los jugadores y será de seguro un tema de enseñanza muy largo para aprender. Pero coincido con Manuel (Gnecco) en que la solución aplicada no es buena sino que es muy mala. Que es un tema preocupante, de eso no hay dudas”.

“QUE SEA UNA FIESTA”

Para el cierre quedaron los deseos de ambos jugadores para que todo salga bien este domingo: “Simplemente me gustaría invitar a toda la Ciudad para que se acerque a ver el partido. Tener dos equipos en el máximo nivel de la URBA no es un tema menor y el rugby es muy importante entre nosotros. Por eso invito a todos a venir al club”, finalizó.

Roán, en tanto, expresó: “Que los colores nos diferencien desde lo deportivo nada más. Tiene que ser una fiesta toda la jornada, que no haya insultos, que sólo estén los colores y tener bien en claro que para jugar al rugby se necesitan dos equipos, por eso hay que alentar y nada más”.