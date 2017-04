Padre de Araceli: "no sabemos por qué se ensañaron tanto con mi hija"

Ricardo Fulles, padre de la joven que fue asesinada y sepultada con cal y tierra en San Martín, señaló hoy que los familiares de la víctima no entienden por qué los atacantes "se ensañaron de esa manera" con su hija Araceli, y aseguró que "no vamos a parar" hasta que la justicia esclarezca el caso. Fulles, también volvió a criticar el desempeño de la fiscal Graciela López Pereyra en la investigación al señalar que "no está capacitada ni para sacar a un chico a dar una vuelta a la plaza".

"Tenemos tristeza en el alma y en el corazón" por todo lo que pasó, sostuvo el hombre esta mañana al participar del sepelio de su hija en una casa velatoria de San Martín. El hombre desconsolado dijo a Crónica TV sobre los atacantes de su hija: "Todavía no sabemos por qué se ensañaron así, de esa manera". Y apuntó que "la maldad que tienen no puedo entender esa parte".

De todas formas, añadió sentirse "contento que están todos ahí ya varios" detenidos pero estimó que "por ahí falta alguno más". "Es probable que falte la parte financiera que los bancaba para hacer muchas cosas", advirtió. Fulles afirmó que "a eso también vamos a llegar, nosotros no vamos a parar" en busca de justicia. "No nos olvidemos que le puede pasar a cualquiera, hay que ayudar", añadió.

Darío Badaracco, el principal acusado por el asesinato de la joven Araceli Fulles, fue trasladado esta mañana a los Tribunales de San Martín, y será indagado en horas de la tarde por la fiscal de la causa, Graciela López Pereyra, anticiparon fuentes judiciales.

El hombre, de 29 años, fue capturado anoche en el Bajo Flores porteño, detrás de la villa 1-11-14, por personal de Gendarmería que recibió un alerta por parte de una vecina que lo reconoció.

Además, en forma paralela, la Policía bonaerense allanó el domicilio del detenido, donde hallaron precintos de ferretería y otros elementos compatibles con las marcas de ahorcamiento que presentaba el cadáver de Araceli (22) y prendas de vestir similares a las que llevaba puestas cuando escapó. En el marco de la causa ya habían sido detenidos otros seis hombres, a quienes la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de San Martín acusó por "homicidio agravado" y "encubrimiento" e indagará esta tarde.