"Bauza sabe bastante poco de fútbol", disparó Moyano

Hugo Moyano, vicepresidente segundo de la AFA, replicó con ironía las críticas del ex DT del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, a quien acusó de "saber poco de fútbol" y nada de "sindicalismo". "Dijo que nosotros no sabemos de fútbol porque somos sindicalistas. Bueno, yo podría decir que él no sabe de sindicalismo y que sabe bastante poco de fútbol", redobló Moyano, titular de Independiente.

El ex líder de la CGT lamentó que Bauza haya "hablado después de acordar sus números con la AFA" en relación a su indemnización. "Casi lleva a la selección a no clasificarse para el Mundial. El presidente de AFA (Claudio Tapia) lo dijo claramente: cuando estuvo reunido cara a cara, entendió todo, arregló, se llevó todo lo que reclamaba y después salió diciendo todo eso. Mucha seriedad no tiene", fustigó en diálogo con radio Mitre.

Por otra parte, Moyano no quiso referirse a la salida de Marcelo Tinelli del fútbol, aunque especuló que "San Lorenzo no anda muy bien", en referencia a una posible razón. "Hay que preguntarle a Tinelli por qué se fue, la verdad que no sé, no quiero entrar en nada", se excusó. Finalmente, pese a que evitó confirmar la contratación de Jorge Sampaoli, deseó que pueda "cumplir la misma función que en Chile o ahora en España".