“No encontramos la manera”, dijo Romero

Mauricio Romero, que debió dejar el campo por una fatiga muscular, analizó la derrota de Gimnasia ante San Lorenzo y sostuvo que el equipo tendrá que “replantearse la forma de lastimas a los rivales”.

El defensor reflejó que “en el primer tiempo no podíamos entrar por abajo, por ahí la teníamos nosotros y no podíamos romper con algún pase filtrado. No encontramos la manera de entrarle a San Lorenzo, ellos estaban reagrupados bien. En el gol ellos cortan una jugada y avanzan, así se dio el partido”.

En ese sentido, Romero aseguró que “Gustavo (Alfaro) nos pidió jugar cerca del 9 y ganar los rebotes. Cuando queríamos hacer pases filtrados en ataque no lo podíamos hacer o cortaban ellos, por eso buscamos la vía aérea. Por ahí no tuvimos situaciones claras como para decir que la forma fue efectiva”.

“No creíamos que se nos podía escapar. Nos duele, tenemos que barajar de vuelta, vienen partidos importantes y tenemos que corregir”, remarcó.

“Tenemos que replantearnos cómo podemos lastimar a los rivales”, añadió, y pidió: “No nos podemos quedar con el sinsabor de este partido”.

Por último, sobre su salida explicó que “estaba con cansancio en ambas piernas, yo quería seguir pero las piernas no me respondían”.