Doble femicidio en Punta Lara: el acusado culpó a una novia celosa

Hugo Hidalgo dijo que su ex pareja mató y enterró sola a Maruja Chacón Pérez y a su hija de 15 años

Tranquilo, afeitado y con un buzo deportivo “Gap”, Hugo Hidalgo se plantó ayer frente a los micrófonos para decir “soy inocente, nada de lo que se me acusa es verdad”. Conocido como “El Ninja”, el único imputado por el doble femicidio de Maruja Chacón Pérez (50) y su hija Shirley Cielo Barrientos (15) declaró ayer durante tres horas ante el fiscal Marcelo Romero, para dar su versión de lo que pasó el 28 de enero último en la casa de Punta Lara donde finalmente aparecieron enterrados los cuerpos.

Básicamente argumentó que él no había sido y culpó a su novia de entonces, una joven de 20 años llamada Ayelén, quien, según él, “practica boxeo y es morruda”. El fiscal se limitó a comentar que “en su declaración (Hidalgo) se mostró muy educado y tranquilo”.

“El Ninja” aseguró que la chica mató a las mujeres por “celos” y que él escapó porque sabía que “con esto de los femicidios no me iban a creer”.

Según su relato, el día del hecho su novia lo llamó por teléfono y le dijo que fuera hasta la casa de Punta Lara: “Cuando llegué me abrazó y llorando me decía que me amaba y que la perdone porque lo que había hecho”, dijo Hidalgo.

Refirió que, ante su insistencia, la joven le dijo “Cielo y Maru no te joden más”, en referencia a que las víctimas tenían con el acusado un trato cariñoso que molestaba a su pareja, confesó que las había matado y que había hecho una parrilla en el fondo, sin ayuda. De acuerdo a la versión del imputado (que por esa condición no está obligado a decir la verdad), él le aconsejó a Ayelén que se entregara y salió con la intención de ir a la comisaría, pero se arrepintió y -ya de noche- volvió a la casa. Aseguró que para entonces su novia “ya las había enterrado” y que él decidió fugarse a Misiones, donde fue detenido.

“Pensé que ella se iba a hacer cargo y luego me asusté y sabía que iban a venir todos contra mí”, afirmó. Más tarde, cuando accedió a una mini rueda de prensa en los tribunales, Hidalgo explicó que había renunciado a su trabajo porque “ya lo tenía pensado desde hace mucho” y que a sus compañeros les dijo “me mandé una cagada” porque no había denunciado a su ex novia.

El abogado Lucas Bianco, defensor de Hidalgo, dijo que a partir de ahora “el fiscal deberá evacuar las citas que hizo el imputado en la causa porque la inocencia se presume y la defensa no tiene que probar nada”.

Hidalgo fue detenido el 14 de febrero en la provincia de Misiones, imputado por los delitos de “homicidio cuádruplemente calificado por ensañamiento, alevosía, por el vinculo y por femicidio” en el caso de la mujer mayor y “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía” en el de la hija. Los delitos prevén una pena de prisión perpetua.

Según la fiscalía, el acusado asesinó a las dos mujeres “ejerciendo violencia inusitada”, por la cantidad de puñaladas que recibieron, además de haber enterrado viva a la adolescente, tal como informaron los forenses que practicaron la autopsia.

La búsqueda de Chacón Pérez y su hija, ambas de nacionalidad peruana, se inició luego de que sus familiares que residen en el vecino país se mostraron preocupados porque desde el 28 de enero no tenían noticias de ellas, ni telefónicas ni vía Facebook, medios por los que solían comunicarse habitualmente.

La denuncia la hizo una allegada a las mujeres. Y el 7 de febrero los cuerpos fueron hallados enterrados en la casa que alquilaba Hidalgo. Por el avanzado estado de descomposición no se pudo determinar si fueron atacadas sexualmente, ni recuperar rastros de ADN.

Fuentes judiciales confirmaron que están pendientes los peritajes psiquiátricos y psicológicos al imputado, previstos para el próximo mes de junio. Mientras tanto, investigarán la versión aportada por Hidalgo, sobre todo porque nunca se descartó la presencia de otra persona en la escena del doble crimen.