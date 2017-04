Una escucha complica a uno de los comisarios acusados por los sobres

Es Raúl Frare. Esos llamados confirmarían los contactos con algunos abogados “caranchos”

Se conocieron ayer más detalles sobre la investigación contra ex jefes policiales de nuestra región, que además de estar involucrados en la causa de los 36 sobres con 153.700 pesos, se presume que producto del dinero en efectivo hallado en la Jefatura Departamental La Plata, formarían parte de otro sistema de recaudación ilegal derivando casos de accidentes de tránsitos a abogados “caranchos”.

Fuentes de Tribunales señalaron que en el pedido de elevación a juicio de la causa de los sobres se menciona “una transcripción de la intervención telefónica a uno de los imputados, el ex comisario de Villa Elisa, Raúl Frare, de la cual se desprende que detenta sumas de dinero que resultan a la luz del ilícito endilgado, de dudosa procedencia”.

“A esto se le suma lo mencionado por la pareja (del citado ex jefe policial), quien en una de las conversaciones relacionadas al destino y cantidad de dinero disponible dijo que `no quedan 20 millones de dólares, no sos Darío Camerini´, aludiendo de tal manera a otro de los imputados (el ex jefe de la Departamental La Plata)”.

En esas escuchas ordenadas en la causa, “el imputado Frare continúa realizando maniobras con el fin de obtener dinero de forma indebida, al explicar que está trabajando con un abogado y solicita a los receptores de las llamadas -se estima que son policías- que lo anoticien sobre actuaciones que se inicien referidas a accidentes de tránsito”.

Como se sabe, el fiscal Marcelo Martini, además de pedir la elevación a juicio, le remitió a su par Fernando Cartasegna “declaraciones, pruebas materiales e intervenciones telefónicas que se hicieron por su caso, que darían cuenta de que muchos de los policías imputados están involucrados en otros actos ilícitos, accionar que deja clara la forma de proceder que tenían los sospechosos”.

Sobre este último aspecto aclaró que los hechos a los que se remite, que según precisó se han ido conociendo a medida que avanzó la investigación, no entran bajo su análisis, pero destacó que si dan pauta del “modus operandi” que empleaban los policías para llevar adelante otros delitos.

“Es un hecho distinto y por ello consideré oportuno mandar a la fiscalía turno ahora”, explicó Martini.

“Varios de los imputados -agregó- están ofreciendo abogados para que intervengan en los delitos culposos. Más o menos es eso. Hablan con letrados para que los contacten y pasen los casos a ellos. Sería algo parecido al método conocido como carancho”.

Voceros judiciales indicaron que en esas escuchas telefónicas aparecen con nombre y apellido varios abogados platenses que suelen intervenir en causas por accidentes de tránsito.

El viernes de la semana pasada, el fiscal Martini pidió la elevación a juicio para los policías que son investigados en la causa sobres. Dictaminó que hay elementos como para que los imputados sean sometidos a un “amplio debate ante un Tribunal Oral en lo Criminal de nuestra ciudad”.

El pedido de elevación a juicio debe ser resuelto ahora por la jueza Marcela Garmendia. En la elevación dijo que Camerini (ex jefe de la Departamental), Ariel Huck (ex jefe de calle), Rodolfo Carballo (ex subjefe), Walter Skramowsky (ex secretario); y los ex comisarios Sebastián Cuenca, Frare, Julio Sáenz, Sebastián Velázquez y Juan Miguel Retamozo, deben ir a juicio como presuntos responsables de “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”.