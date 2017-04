Para ganar hay que patear al arco

La segunda caída consecutiva albiazul desnudó muchas falencias colectivas e individuales, especialmente en ataque. ¿Gana los ganables y pierde los perdibles?

Esta vez la "culpa" no es de Bottinelli ni de Matos. Tampoco fue un equipo que se tiró atrás. Gimnasia decepcionó. Jugó mal de pitazo a pitazo y -salvo Alexis Martín Arias y un par más que "salvaron la ropa"- de arco a arco. De todos modos, más allá de jugadores que no pasan por su mejor momento, hay un equipo que parece tener un libreto defensivo y que carece de ideas para generar juego, crearle problemas a los defensores rivales, achicar a los contrarios- que no se preocupan por el poder de fuego tripero, entonces atacan- y, básicamente, patear al arco. Sobran los dedos de una mano para contar las posibilidades de gol, no hoy, sino sumando Rosario Central y San Lorenzo. Rivales que a priori -y en los hechos- estaban un escalón por encima del Lobo, más allá de lo que diga la tabla de posiciones.

A Gimnasia le está pasando lo mismo que le sucedía con Troglio: le ganaba a equipos inferiores y no podía dar el salto de calidad ante otro tipo de rivales. Por eso, las próximas semanas son fundamentales: ¿si elimina a Ponte Preta y gana el clásico está todo bien y si los resultados son adversos nada sirve? No. Simplemente que así como es apresurado un juicio descalificador hacia Alfaro por haber perdido estos dos partidos, también lo era hablar de renovación. Hay que ver que objetivo se cumple -si se cumple- y cómo. A veces los resultados positivos son pan para hoy y hambre para mañana: Gimnasia lo supo bien con el segundo torneo de Diego Cocca.

De la mano de aquellas experiencias, hay que tener mucho cuidado también con "QUE SE VAYAN TODOS" y pavadas por el estilo. Escuchar mensajes en el contestador de la radio que digan "que se queden el arquero, Romero, Rinaudo, Alemán y afuera los demás" genera un frío en la espalda. Así algunas vez le abrieron la puerta de salida a Chirola Romero -y pocos se rasgaron las vestiduras- porque el DT de turno quería sí o sí al...Lorito Jiménez. Por eso ojo con los recambios. De hecho, el último no fue muy fructífero que digamos (parte 1 Gorga, Ramos,Bottinelli, García; parte 2 Matos). Gimnasia no es Arsenal o Quilmes, clubes donde los jugadores se van de a 15 y llegan de a 20.Hoy, fue chocante escuchar a Alfaro decir "no tengo vartiantes con buen pie porque Lobos está lesionado". Tiene más de 20 años como entrenador profesional, él sabrá como manejar el vestuario...

Con un mix Gimnasia afrontará el juego del sábado ante Racing. Después, los brasileños y Estudiantes tiran al aire la moneda del semestre. En esos dos partidos y en terminar entre los primeros 11 del torneo local para entrar a la Sudamericana, están los objetivos de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Y luego, a tomar decisiones.