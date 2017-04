Jimena Barón sobre Juan Manuel del Potro: “Siento cosas muy lindas por él”

Durante un nuevo programa de Mirtha Legrand, la actriz se refirió a su reciente relación con el deportista



En su visita al programa de Mirtha Legrand, Jimena Barón fue consultada por la conductora sobre su reciente relación con Juan Martín del Potro.

La actriz expresó: "Juan Martín nos está viendo ahora. Me dijo que me relaje y haga lo que quiera. No estoy relajada, mi amor”.

Y agregó: “Yo lo conozco desde el 2011 y siento que ahora él está pagando platos rotos de mi relación anterior porque me lastimaron mucho y todavía me estoy enderezando, pero siento cosas muy lindas por él”.

Por otro lado, aludiendo a su vínculo con Daniel Osvaldo, Barón dijo: "A veces me da pánico de que me salgan las cosas mal porque tuve una experiencia delicada con una persona que me dejó expuesta".