Francisco: “Debemos hacer todo lo posible por Venezuela”

El Papa ofreció su mediación, pero con ciertas garantías

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL.- Ciertas condiciones y garantías deben cumplirse antes de llevar a cabo nuevos esfuerzos de mediación en un intento por resolver la crisis política venezolana, declaró ayer el papa Francisco.

En una conferencia de prensa con los reporteros que viajaron con él desde Egipto, el Pontífice les dijo que la Santa Sede había intervenido durante las negociaciones del año pasado a petición de los mediadores de Venezuela, “pero no hubo éxito”.

El Papa dijo que estaba enterado que se están realizando nuevos esfuerzos de mediación. Pero agregó: “yo creo que esto requiere ciertas condiciones, condiciones muy claras”. “Todo lo que puede hacerse por Venezuela debe hacerse con las garantías necesarias, de otra forma sólo estaremos engañándonos unos a otros y la cosa no funcionará”, señaló.

Las tensiones políticas en Venezuela se han intensificado luego de dos sentencias que el Tribunal Supremo emitió a fines de marzo, en las que asumió las atribuciones de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los legisladores.

ADVERTENCIA

Por otra parte, Francisco advirtió que “una buena parte de la humanidad” será destruida si aumentan las tensiones con Corea del Norte, e hizo votos para que la diplomacia y las Naciones Unidas encabecen las iniciativas en negociar una solución.

Cuando el pontífice regresaba a Roma desde Egipto le preguntaron sobre los lanzamientos de misiles balísticos de prueba que ha efectuado Corea del Norte y las advertencias de Estados Unidos acerca de las “catastróficas” consecuencias si la comunidad internacional no frena a Pyongyang.

Se le preguntó específicamente qué le diría al presidente estadounidense Donald Trump quien envió un portaaviones a la península de Corea, así como a otros gobernantes en un intento por apaciguar las tensiones. Francisco respondió que les pediría que utilicen la diplomacia y la negociación “porque se trata del futuro de la humanidad”.

“Hoy día, una guerra de gran magnitud destruirá no una pequeña parte de la humanidad, sino una buena parte de la humanidad y la cultura. Todo. Todo, ¿o no? Sería terrible. No creo que la humanidad en la actualidad podría soportarla”, les dijo el Pontífice a los reporteros.

Francisco dijo en un estadio de El Cairo ante miles de personas, en su mayoría fieles de la minoritaria comunidad católica egipcia, que Dios rechaza el extremismo y que el único que permite es el de “la caridad”. Antes de regresar a Roma, el Papa presidio una misa, organizada en el estadio “30 de junio” del Ejército del Aire, entre grandes medidas de seguridad precisamente para intentar evitar ataques extremistas.