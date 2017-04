Fausto, el joven autista universitario que “recorre” escuelas derribando prejuicios

Su ejemplar experiencia de integración, plasmada en un documental, desembarca en los colegios

Por CARLOS ALTAVISTA

“Son buenos y bastante picarones”. ¿Por qué picarones? “Les gusta la joda entre ellos”, definió Fausto Celave a sus compañeros del Albert Thomas. “Ey, no nos mandes al frente”, le dijo uno de ellos, Lucas. Y todos rieron. Corría abril de 2012 y Fausto “hacía escuela” en materia de integración escolar: el joven autista estaba finalizando sus estudios secundarios en el emblemático colegio industrial platense. Al año siguiente marcaría una huella única, al convertirse en el primer alumno universitario con autismo de toda Latinoamérica. Ello disparó el interés del periodista Juan Manuel Repetto, quien filmó el documental “Fausto también”, que días atrás comenzó a divulgarse entre la comunidad educativa bonaerense de la mano del Consejo General de Educación.

¿Por qué actualmente hablamos tanto de inclusión? Porque nos educaron para excluir

La ejemplar experiencia de integración de Fausto recorrerá las escuelas de la Región y de la Provincia derribando mitos, temores, prejuicios, algo que ya comenzó a ocurrir en provincias del interior. “Cuando estuvimos en Salta, al terminar la película se acercaron muchos padres y nos dijeron que no pensaban mandar a sus hijos al secundario por temor al bullying, al rechazo, pero que después de ver la historia, lo iban a hacer”, cuenta María Mercedes Torbidoni, la madre del actual estudiante de Diseño Multimedial, en la facultad de Bellas Artes.

La exitosa experiencia del joven platense se comienza a conocer masivamente, mediante el documental y la fundación “Fausto también”, en un momento particular. Las últimas estadísticas de los centros de control de enfermedades (CDC) de los Estados Unidos dicen que los Trastornos del Espectro Autista (TEA) se le diagnostican en la actualidad a uno de cada 66 niños en edad escolar. Hubo un aumento del 30% en sólo tres años.

¿Se puede decir que el proceso de integración de Fausto fue ideal? A María Aggio, profesora de enseñanza primaria y de educación especial y su primera maestra en el centro educativo terapéutico de Fleni (Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia), no la convence mucho el adjetivo. Aunque concede: “Podría llamarse ideal porque el tratamiento fue un traje a medida, pensado respetando a rajatabla su perfil. Y así debe trabajarse con un chico autista. Con Fausto se hizo un trabajo muy exhaustivo de acompañamiento en el momento justo con las personas indicadas”, enfatiza.

Luego resalta que “los procesos exitosos, como este, se dan cuando hay un trabajo muy coordinado entre familia, equipo terapéutico y el colegio”.

En “Fausto también”, documental que tuvo el apoyo del Instituto Nacional de Cine (INCAA) y se puede ver en forma gratuita (en https://www.odeon.com.ar/INCAA/produccion/4091), se relata cómo llegó el joven a ser un alumno universitario, etapa por etapa.

El gran salto fue pasar de una escuela especial a una común. Y a las escuelas comunes, secundarias, primarias, de adultos, irá la producción de Juan Manuel Repetto por iniciativa de la vicepresidencia del Consejo General de Educación.

“Queremos generar espacios que posibiliten a los docentes poner en común sus experiencias para potenciar diferentes estrategias. El caso de Fausto es paradigmático para la escuela pública y nos parece enriquecedor poder dialogar con el equipo que viene realizando el trabajo”, señaló el consejero Claudio Gómez.

RENDIRSE, JAMAS

“Un mal diagnóstico cuando era bebé (dijeron que era sordo), golpear mil puertas, consultar con mucha gente, avances y retrocesos”, enumera su madre Mercedes para graficar que de ningún modo todo fue color de rosa. Es más, a los 5 años fue a una escuela especial que trataba “un montón de patologías diferentes, y resultó un retroceso terrible”, rememora.

La clave: no bajar los brazos jamás. Así llegaron al centro educativo terapéutico en Fleni y de ahí a una escuela común, la rural de 155 y 90.

A los 10 años Fausto empezó a concurrir a contraturno al taller de la bicicleta que funciona en el Albert Thomas, donde pasaba tardes enteras. Así, terminó ingresando al industrial platense y desarrollando una experiencia “maravillosa” en una institución gigante que alberga a unos 2.000 estudiantes.

“Lo ideal es que todo niño cuente con la posibilidad de estar con pares de desarrollo típico o convencional. El desafío es la capacidad que tenga el entorno de adaptarse al perfil de integración”, puntualiza el experto Christian Plebst, ex director médico del centro educativo Fleni (ver aparte).

El entorno del Albert Thomas no pudo ser mejor. “Desde el director (de entonces) Jorge Mattia, los profesores, preceptores, auxiliares y, por supuesto, los compañeros, que no sólo se turnaban para acompañar a Fausto a terapia sino que iban con él al cine, a pasear y lo invitaban a todos lados; desde ya que hizo el viaje de fin curso como uno más”, realza la mamá.

El peregrinaje de muchos padres hasta llegar a un diagnóstico certero es cruel. “Es clave un diagnóstico temprano. Y hay señales tempranas. Un bebé de un año que no señala con el dedo, que no atina a balbucear ni a repetir ni a imitar, que no busca con la mirada”, puntea María Aggio, quien destaca que “las maestras no fueron educadas para tener a cargo chicos así, yo soy docente, puedo entenderlo. Pero también sé, como formadora en todo el país, que están ávidas de formación, al igual que los directivos. El desconocimiento es la barrera más importante en materia de integración. Entre 2012 y 2014 me convocó el ministerio de Educación de La Pampa para formar a docentes de todos los niveles específicamente en autismo. Quedé realmente sorprendida”, confía, para decir que “se está avanzando, pero hay una larga escala de grises, con provincias y ciudades que ocupan todos los escalones”.

DE 50 Y 120 A PLAZA ROCHA

Fausto empezó la universidad en Informática, pero hoy está en Bellas Artes. “Diseño Multimedial es más completo y acorde con sus intereses y gustos. Además lo ayuda la modalidad de trabajo en Bellas Artes, en equipo, en talleres. Él sufrió mucho dejar el secundario, su grupo de pertenencia, su cotidianidad, y en Informática los jóvenes, por la propia dinámica del estudio, son bastante introvertidos, hay poco contacto, justo lo que un autista debe desarrollar. Ahora está fantástico. Incluso, como hace música (aprende piano en el Conservatorio Gilardo Gilardi desde los 5 años), muchos docentes le piden que musicalice ciertos trabajos de diseño”, detalla María Mercedes.

Contacto humano. Interactuar con pares. Es lo que necesitan y contra eso conspiran las tecnologías nuevas y no tan nuevas. Si bien el aumento de chicos con TEA es multicausal, coinciden Aggio y Plebst, la exposición temprana a pantallas (PC, celular, TV) es un camino hacia una mayor desconexión.

La docente cierra con una honda reflexión: “¿Por qué hay tanta necesidad de hablar de inclusión? Porque, claramente, lo que se enseña es a excluir”.