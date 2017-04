Video: en la Ciudad muchos taxistas salieron a trabajar

En el marco del paro general que convocó la CGT, en la Ciudad se pudo ver varios taxis circulando por las calles.

"No queda otra que trabajar. Hay que pagar los impuestos", aseguró un taxista apostado en la parada de la Terminal de Omnibus. Respecto a las declaraciones que formuló días atrás el jefe del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, sobre “dar vuelta” los taxis que no adhieran al paro, los choferes afirmaron no tener miedo a represalias por salir a trabajar. "Tenemos que trabajar, que vengan y hablamos", indicaron.

Lo cierto es que en el contexto del paro no fueron pocos los taxistas que trabajaron en nuestra ciudad.

Por caso, María Inés Batres, una geriátrica a domicilio viajó en taxi desde Barrio Aeropuerto hasta la zona de Parque San Martín.

"Los propietarios de taxis salieron a trabajar. Lo pedí por Whatsapp", contó María Inés.