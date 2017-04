La mujer del acusado de asesinar a Micaela dijo que su pareja “era una persona normal”

Sebastián Wagner quedó alojado en un penal de la ciudad de Federal por cuestiones de seguridad

En una entrevista televisiva, Nora González, la mujer de Sebastián Wagner, el acusado de asesinar a Micaela García, habló respecto a su pareja y las acusaciones que pesan sobre él, además de dar detalles de sus últimos días de relación.

"Para mí era una persona normal. Se ganó el cariño de mi familia y mis hijos", indicó la mujer, que contó que Wagner trabajaba en un lavadero y que había obtenido la libertad en julio del año pasado, momento desde el que comenzó a vivir con ella.

González aseguró que él “ nunca tuvo un gesto de violencia. Nunca me golpeó. No me daba miedo estar con él", y detalló que el hombre trabajaba "desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche" para mantener la casa que compartían.

A raíz de una discusión, Wagner no había dormido el jueves y el viernes en casa de González, quien contó que lo encontró el sábado por la mañana, cuando estaba yendo a su trabajo, y le preguntó directamente si tenía alguna relación con la desaparición de Micaela.

"Cuando lo encontré estaba todo embarrado. Además, estaba borracho o drogado. No sé cómo hizo para manejar el auto en el que estaba", relató.

La mujer sostuvo: "Nunca lo había visto así antes. Parecía un muñeco de goma dentro del auto. Estaba desequilibrado".

González aseguró que Wagner negó saber quién era Micaela y le dijo que “había estado en un campo con un amigo”.

"Yo creí que formaba una verdadera familia con él. Creo que elegí la pareja equivocada", finalizó González.