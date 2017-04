Los vecinos de Parque Sicardi exigen mejoras en el barrio

Estado de las calles, falta de luminaria y aislada recolección de residuos son los temas que más los preocupan

En el barrio Parque Sicardi, una de las zonas al sur de la ciudad que más creció en los últimos años, las quejas se acumulan en torno al "pésimo" estado de las calles, la falta de luminaria y la dinámica de la recolección de basura.

Los vecinos exigen un "arreglo generalizado de las calles, al menos de las troncales, como la 650", ya que ante lluvias como las de este domingo se vuelven instransitables.

Por otro lado, en cuanto al sercicio de recolección de basura, indican que en algunos puntos el camión no ingresa o sólo lo hace tres veces por semana, lo que resulta insuficiente.

En tanto agregan que otro problema es que "no hay luminarias y las que están no funcionan", lo que los preocupa ya que "en muchas esquinas no se ve nada".

En torno a esto último y la inseguridad, los vecinos aseguran que no hay cantidad de policías ni patrulleros y que en el barrio crecieron los robos generados bajo la modalidad de "escruches".