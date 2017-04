Araceli González: “Tengo muchísimo miedo todo el tiempo”

La actriz participó del programa de Mirtha Legrand y habló de la inseguridad y la situación que vivió con el medicamento para su madre

Durante una de las clásicas mesas de Mirtha Legrand, Araceli González opinó sobre la situación política actual. “Tengo muchísimo miedo todo el tiempo”, reveló la actriz, y detalló, “vivo en estado de alerta. No puedo hablarte mucho de política porque no estudié eso. Vivo en pleno vértigo, yo no sé lo que es dormir desde que mi hijo empezó a salir solo hace unos meses con su auto. Ya lo cruzaron dos motos a mi hijo".

Araceli también habló del pedido que realizó vía Instagram de un medicamento para su mamá: "Acá todos somos solidarios, yo una vez levanté la voz porque faltaba un medicamento de mi mamá y si no toma eso por día, se muere. Salió de mí el oeste, la persona común. Levanté el Instagram y dije, 'falta el remedio para mí mamá'. ¿Y sabés quién me trajo ese remedio? Un jubilado. Y un médico que está en televisión se hizo prensa diciendo que él me había dado el medicamento. Yo llamé y dije 'esto no es real'".

La actriz continuó: "Yo a veces tengo ganas de salir a la calle también, porque soy madre, me duelen cosas, me siento mal. Cuando fue la marcha Ni una menos mi hija estaba entre las mujeres y le decía 'cuidate, cada 3 minutos escribime'".

Finalmente se quejó: "Yo soy Araceli González ¿y tuve que salir a Instagram para pedir el medicamento de mi mamá? ¿Vos te creés que yo vengo de cuna de oro? Yo vengo menos 10, todo lo que tengo lo laburé".