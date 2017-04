Crece el gasto en seguridad de los comercios platenses

Los que refuerzan las medidas lo hacen tras sufrir un robo o enterarse de asaltos en su zona. Los principales recursos y el impacto en los costos

Sufrir un robo en los primeros días de trabajo puede representar un desafío difícil de superar para un comercio nuevo. De eso habla Pablo Zappittelli (30), un peluquero del centro platense que a las dos semanas de abrir las puertas de su negocio encontró la puerta violentada y un gran desorden adentro del local. Faltaban una computadora y otros elementos que costó reponer, pero eso no fue lo peor: “hubo que reforzar la seguridad del local y eson nos costó 30.000 pesos. Tuvimos que cambiar el vidrio de la puerta y protegerlo con una reja, poner alarmas, contratar un seguro. Todo eso a 15 dias de abrir las puertas te complica mucho. No era que no tuviéramos la idea de invertir en tanta seguridad, sólo que queríamos hacerlo progresivamente, no pagando todo junto. Sin embargo, después del robo tuvimos que apurarnos”, dice Zappitelli.

Desde la Cámara de Comercio platense, su presidente, Juan Carlos Piancazzo, destaca que situaciones como la vivida por Zappitelli son cada vez más frecuentes entre los comerciantes de la Ciudad, que aumentan la inversión orientada a reforzar las medidas de seguridad tras sufrir robos o enterarse de asaltos en su zona.

“No podemos calcular un promedio del peso que tiene en la estructura de costos de un negocio platenses este renglón, pero sí decir que es cada vez mas importante. Cada cual invierte de acuerdo a lo que le tocó vivir. Aquel al que ya le robaron pone más dispositivos, Aquel al que todavía no le entraron pero vio cómo le robaban a un negocio vecino pone un poco menos, pero también refuerza”, dice Piancazzo.

La lista de recursos que ofrece el mercado para fortalecer la seguridad de los comercios es extensa y variada. Y los comerciantes van optando, pero en casi todos los casos apelan a una combinación de varias de estas posibilidades.

Sistemas de alarmas con sensores, sistemas de alarmas que incluyen además, cámaras y que pueden monitorearse permanentemente con el celular; rejas comunes, rejas con mallas, cerraduras especiales, vidrios laminados. La lista es larga y el costo de los artículos que se ofrecen para reforzar la seguridad oscilan entre los 450 y los 20.000 pesos si se considera a un comercio promedio.

“El comercio mantiene un interés sostenido por recursos como las alarmas”, dice Maximiliano desde un negocio platense especializado en este tipo de implementos y agrega, “actualmente en el mercado se ofrecen alarmas por entre 10.000 y 11.000 pesos que constan de uno o dos censores de movimiento y que se pueden monitorear desde el celular. La conexión con el 911 se paga mensualmente y cuesta 450 pesos. Si se quieren sumar cámaras, el costo por tres de ellas es de entre 12.000 y 20.000 pesos”.

A estos elementos se suman estrategias cuyo uso también se extiende entre los comercios platenses, tales como el atender a puertas cerrada o adelantar la hora de cierre para evitar las horas de mayor oscuridad (ver aparte).

invertir y reinvertir

Ricardo Olarte (42) trabaja en una pizzería del centro donde tuvieron que apelar a un plan B en materia de seguridad después de un robo.

“Teníamos un vidrio laminado. Una noche lo rompieron para entrar y ya no lo pudimos reponer. Así que mandamos a hacer un portón. Reponer el vidrio nos costaba 10.000 pesos. Mandar a hacer el portón de rejas nos costó 6.000. Lo hicimos hacer a medida y tuvimos que conseguir un herrero que lo termine en el día, porque lo necesitábamos urgente. Como la zona es oscura tuvimos que poner nosotros mismos luces porque las de la calle no alcanzan”, cuenta.

Como Olarte, muchos comerciantes saben que la inversión para prevenir robos es constante: todos los consultados piensan en reforzar algún aspecto de la seguridad de su local en el corto plazo.

Y lo que más les preocupa es que se trata de inversiones que suelen ser importantes y urgentes en un momento difícil para el comercio, signado por una fuerte caída del consumo.