La ex mujer del Polaco habló de situaciones de violencia con el cantante

Desde el piso de “Intrusos”, Valeria Aquino, la ex mujer de de “El Polaco”, dio un duro testimonio sobre el cantante y su relación.

Aquino comenzó: "Estoy separada de El Polaco hace dos años y cuatro meses. Pero el conflicto que estamos pasando ahora empezó cuando yo hice la denuncia de violencia de género, ahí explotó todo. El 21 de diciembre, El Polaco me ofreció que vaya con Alma a pasar las fiestas con él a Córdoba. Estábamos con invitados suyos y gente. Había muchos chicos y cuando se me acercaron él se puso mal. Me llamó a una de las habitaciones, tuvo un brote y me empujó contra la cama. Me dijo que no quería que hable con nadie y que me quede ahí, me trajo a la nena y me quedé ahí. Recién cuando él se fue a tocar, le pedí al papá que me abra la puerta y ahí pude salir".

Luego añadió: "Lo de Córdoba fue lo último que aguanté. Me sentía presa. No podía hablar, contestar un llamado de un productor para contratarlo a él, nada. Hubo otros momentos de violencia. Cuando él toma alcohol, es otra persona, se pone obsesivo y controlador, me revisaba el teléfono. La primera vez, Alma tenía un año y ahí él tuvo una recaída por el trabajo y la noche. Durante un año y medio él había estado sin tomar".

Aquino relató con angustia respecto a su ex pareja: "Me pegó con Alma en brazos, me empujó, me arrastró y me golpeó contra la heladera, además de dejarme la cara marcada. Hay denuncias, videos, chats, conversaciones. Era difícil porque él me decía que era normal porque yo hablaba con amigos ... Ni con mi papá podía hablar. Y si hablaba, él estaba al lado para controlar lo que yo le decía. Si él no estaba, mi familia no me podía ver. Yo tenía que esperar a que él volviera de su gira musical para poder ver a mi familia".

"Hasta ahora sigo con miedo, estoy yendo a terapia y recibí amenazas por WhatsApp desde anoche -siguió diciendo-. Estaba venciendo ese miedo, pero ahora me agarró otra vez. Trabajando es carismático como lo ven, pero yo viví con él y sé cómo es la realidad. Yo conseguí que él deje de consumir, lo acompañaba a todos lados y era su sombra. Era muy limitante para mí. Laburaba de lunes a viernes y el fin de semana me iba con él a sus giras. Ahí logré que por un año y medio deje de consumir drogas y alcohol. Cuando empezó a tomar comenzó de vuelta con la violencia".

Respecto a la situación actual con El Polaco, indicó: "Ezequiel se presentó el jueves con su novia (Silvina Luna) y su manager para decir que yo no le dejo ver a la nena, pero es una estrategia para pasar por alto mi denuncia de violencia. Es totalmente mentira, porque yo generé el vínculo para que él vea a la nena y tengo las conversaciones y los registros, él venía hablando bien con la nena. Se ausentó durante veinte días porque se fue de vacaciones y después alegó que yo no se la dejé ver en ese tiempo, pero la realidad es que él no estuvo. Todo cambió cuando yo hice la denuncia de (violencia de) género. Él me decía que si yo lo denunciaba, él no me iba a pasar la manutención y así fue, todo lo que él me había advertido que iba a pasar, está pasando".