Rinaudo: “Me desgarré, la p.. m…”

Con el sinsabor de la derrota pero consciente de que la actitud ofensiva del equipo mejoró notablemente, Fabián Rinaudo dialogó con la prensa tras el empate en uno ante Ponte Preta y encendió la alarma al deslizar que podría tener un desgarro.

El símbolo mens sana manifestó que “es loco, porque te castiga y te premia el fútbol, pierdo la marca (en el gol de Elton) y después hago el gol del empate”.

Para Fito Gimnasia mostró una mejora y así lo reflejó: “Me quedo con lo positivo, pudimos mejorar esa falencia de los segundos tiempos”.

En ese sentido, señaló que “lo merecíamos, no nos pudimos quedar con la victoria pero me quedo con la actitud, conseguimos el rendimiento que no podíamos conseguir”.

Esa actitud, fue, según el volante, “para la gente, que se quede tranquila que somos conscientes de que nos jugamos todo”.

Y agregó: “Jugamos por esta camiseta, tengo tristeza pero me quedo con la mejora que tuvimos”.

¿SIN FITO PARA EL CLÁSICO?

Rinaudo preocupó a más de uno cuando en un momento aseguró que podría estar desgarrado.

“Me desgarré, la puta madre, encima viene el clásico”, aseveró el jugador, que terminó el partido en una pierna.

Por otra parte, se refirió al torneo local al remarcar que “en el campeonato tenemos objetivos, que es entrar a la Copa”, y explicó que “no destaco los ocho partidos sin perder y no nos deprimimos ni nos ahogamos por perder, intentamos tener un equilibrio”.