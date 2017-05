Monseñor Lozano y el beneficio del 2x1 para represores: "no ayuda para transitar el camino de la memoria"

El titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, aunque aclaró que en la Iglesia todavía "no se ha conversado" el tema

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, consideró hoy que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la aplicación del beneficio del 2x1 para represores "no ayuda para transitar en el camino de memoria, verdad y justicia", aunque aclaró que se trata de una posición "personal" dado que el tema no fue debatido aún formalmente en el seno de la Iglesia.

"Sobre el fallo lo que puedo decir es a nivel personal porque no es algo que he conversado con otros. Yo coincido en que un fallo de estas características no ayuda para transitar en este camino de memoria, verdad y justicia. Provoca intranquilidad y enojos", señaló Lozano en declaraciones a la prensa.

En ese marco, aclaró que "no hay todavía un parecer común" dentro de la Iglesia en torno al fallo dictado hace una semana por la Corte Suprema de Justicia porque todavía "no ha sido conversado" el tema.

La semana pasada, el también arzobispo coadjutor de San Juan de Cuyo había señalado como "una infeliz coincidencia" que la resolución del máximo Tribunal hubiese sido dispuesta en la misma semana en la que, en Pilar, la asamblea plenaria de obispos escuchara testimonios de víctimas del terrorismo de Estado y de familiares de víctimas de la acción de grupos guerrilleros en la década del '70.

En esa oportunidad, el titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social ya había expresado sus críticas a la ley por su "origen no legítimo en cuanto a que busca reducir las penas para apurar a la justicia, cuando (la justicia), siendo que lo que tendría que hacer es trabajar de acuerdo a los ritmos procesales adecuados en lugar de que haya reducción de condena".

En tanto, Lozano cuestionó hoy "a título personal" el fallo dictado por la Corte y agregó: "no llegamos a un parecer común entre el grupo de asesores con el que hablamos al respecto (sobre el fallo), así que estoy esperando que decante la situación, pero mientras tanto, no hay nada que me impida hablar a modo personal".

En este punto, al ser consultado en torno a diferencias que pudieran existir en el seno de la institución en torno a este tema, monseñor Lozano respondió que están basadas en "la conveniencia de hacer una declaración en algo que está en un camino de discernimiento en cuanto a los pasos legales que se deberán dar o correspondan".

En ese contexto, insistió en que la Iglesia "no busca el olvido" de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el ejercicio del terrorismo de Estado en referencia a la convocatoria que efectuó la Iglesia la semana pasada a diferentes sectores sociales en pos de una "reconciliación".

"Tal vez el problema fue el modo en que se comunicó y la forma en la que se tomó la palabra 'reconciliación'. Para nosotros, desde la fe, es algo muy cercano en el encuentro con Dios, pero ha sido una palabra muy manipulada, y algunos la entienden como sinónimo de impunidad, o como dar vuelta la página o mirar para otro lado, y lejos de nosotros proponer eso", volvió a aclarar el obispo.