Ritondo defendió al desplazado jefe de la Policía bonaerense

Dijo que "toda su vida estuvo dedicada a la institución". Desde Gobernación señalaron que "se necesitaba un cambio para esta segunda etapa"

El ministro de Seguridad bonaerense, Christian Ritondo, negó hoy que el comisario general Pablo Bressi haya sido desplazado de la jefatura de la Policía por la gobernadora María Eugenia Vidal, sino que, aseguró, "se alejó por motivos personales".

"El funcionario presentó su retiro a través de una carta y se alejó por motivos personales y profesionales como él mismo lo expreso", manifestó Ritondo.

El ministro formuló declaraciones al ingresar a una reunión de gabinete convocada por la gobernadora para analizar la situación de los distritos de la provincia afectados por las inundaciones.

Ritondo recordó que Bressi "tenía 38 años en la Policía, ingresó al Liceo Policial cuando tenía 12 años" y "toda su vida estuvo dedicada a la institución", describió.

El funcionario defendió al ex jefe policial al destacar que "no tenía ninguna causa judicial, las denuncias presentadas fueron rechazadas in limine por la Justicia de La Plata".

El año pasado, la diputada nacional Elisa Carrió lo vinculó con bandas del narcotráfico, pero pese a esas denuncias Vidal lo sostuvo en el cargo.

El ministro anunció que por el momento "no habrá asunción de un nuevo jefe policial" y ratificó que "el cargo lo ocupará por vacancia el segundo de la fuerza, el comisario general Fabián Perroni".

En cambio, voceros de la Gobernación señalaron que el alejamiento se debe a que "se necesitaba un cambio de cúpula para esta segunda etapa" que está encarando Vidal en la Policía, a pesar de lo cual reivindicaron la actuación del renunciante, ya que "había hecho un buen trabajo, que se va a profundizar".