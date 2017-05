Sofía Clérici contó cómo eran sus encuentros con Scioli

Sofía Clérici, la tercera en discordia entre Gisela Berger y Daniel Scioli, volvió a hablar este miércoles respecto al escándalo desatado luego de que la modelo, despechada, publicara una serie de chats hot entre ella y el ex gobernador.

"No me considero la tercera en discordia pero doy la cara porque ella (por Berger) violó mi intimidad al publicar en las redes sociales la dirección de mi casa en Vicente López", dijo Clérici en diálogo con Yanina Latorre.

La morocha detalló que conoció a Scioli “hace un año, en un evento, por una amiga en común" y que en aquel entonces éste ya estaba separado de Karina Rabolini. Además, volvió a dejar en claro que no son amantes y que ella se divierte enviándole "fotos y videitos hot".

"¿Quién no se ha mandado un video así? Además quería mostrarle los nuevos accesorios de mi marca de lencería", explicó la mediática.

Respecto a sus encuentros, detalló: "Nos juntábamos a tomar café y como somos personas públicas no podemos tomar un café en la esquina". Y agregó: "No tuvimos relaciones pero él me interesa muchísimo, me parece súper inteligente, además me gusta como persona. Si bien nunca hablamos de de ella (por Berger), tengo entendido que vivían juntos pero tenían una relación más liberal".

Sofía también contó que habló con el ex candidato a presidente, quien la tranquilizó ante la situación. "Él es muy sincero conmigo. Me dijo que me quedara tranquila que iba a decir lo mismo que estoy diciendo yo", finalizó.