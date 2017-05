Una familia terminó herida por el ataque de otra en Tolosa

Los lesionados dicen que los agresores pretenden usurparles su casa. Y que ya lo hicieron con otras

| Publicado en Edición Impresa

Una mujer, dos de sus hijos y un sobrino suyo sufrieron heridas de diversa gravedad al ser atacados por seis integrantes de otra familia con cuchillos, fierros, palos, piedras y botellas en el frente de la casa de las víctimas. Fue en una vivienda de 524 entre 28 y 29, Tolosa.

De acuerdo a lo denunciado por la familia, el violento episodio -que cerca estuvo de haber desencadenado una tragedia- ocurrió a las 4 de la mañana del domingo.

Según comentó a este diario Claudina Bustos (39), en un domicilio familiar, los responsables del ataque “se dedican desde hace un tiempo a amenazar a vecinos y a usurpar casas. La mitad de las viviendas de mi barrio fueron usurpadas por ellos y la otra mitad del barrio vive con miedo a esta gente. Pero no hay ningún detenido”.

Como para poner en contexto el infierno que vivió junto a sus allegados, explicó: “El 24 de diciembre de 2014 mataron a mi hermano Juan Manuel Bustos (34), porque ya los había enfrentado a trompadas en más de una ocasión por los reproches que mi hermano les hacía por las usurpaciones. Desde entonces nos amenazan y nos han atacado varias veces a golpes”.

“NOS PODIAN HABER MATADO”

Ese nivel de hostigamiento y persecución hacia su familia alcanzó el domingo último su punto cúlmine. Al respecto, Claudina relató todavía angustiada que “entre las 10 de la noche del sábado y parte de la madrugada del domingo un grupo de esta familia de usurpadores vino a casa en varias ocasiones, cuando me encontraba junto con algunos de mis hijos y un nieto. Querían que saliéramos a la calle, pero si lo hacíamos nos mataban. Llamé un montón de veces al 911 y sólo a la 1 de la mañana vino un patrullero. Le conté a la chica policía que el grupo que estaba en la calle nos estaba atacando a piedrazos y botellazos la casa, pero en ningún momento nadie del móvil habló con los que nos molestaban. Enseguida el patrullero se fue y no volvió ningún otro”.

La mujer señaló que la situación se había puesto tan tensa, que a las cuatro de la mañana, cuando además aguardaba que llegaran de un baile su hijo de 18 años y un sobrino de 14, decidieron con su hija Brenda (22) reclamarles calma a los agresores y que se retiraran.

Por el contrario, fue ahí cuando se precipitaron los momentos de mayor tensión y violencia. Al respecto, sostuvo que “justo llegaron mi hijo y mi sobrino. Y comenzaron a pegarnos brutalmente en la cara y en otras partes del cuerpo”.

“Me apuñalaron el rostro y me pegaron un fuerte culatazo en la ceja, por lo que me tuvieron que dar siete puntos de sutura en un hospital, donde también me dieron dos puntos por una herida en un dedo con una cuchilla. A mi hija Brenda la golpearon con la culata de un arma: le hicieron una lesión por la que este miércoles van a operarla en el hospital de Gonnet. Pero además tiene moretones por todo el cuerpo por los palazos y patadas que le pegaron”, detalló.

Además acotó que “a mi hijo de 18 años le dieron una puñalada en su pierna derecha. Los médicos dijeron que por milímetros no le cortaron una arteria”, mientras que al “sobrino lo hirieron en dos dedos cuando se defendió para que no lo apuñalaran”. A ellos dos los atendió en el lugar personal del SAME.

Claudina estimó que “todo el ataque duró más de una hora. Hubo tres personas del barrio que se metieron para defendernos y terminaron también con algunas heridas y golpes. Nos podían haber matado”.

“violaron una perimetral”

Por otra parte, la mujer hizo referencia a que “por este ataque después la Policía detuvo a uno de los agresores, de 36 años, pero lo liberaron a las pocas horas”. Y argumentó que “tanto ese hombre como otros dos de la misma familia tenían una orden de restricción perimetral para no acercarse a mi casa”, medida que “no respetaron”.

“Hace dos años y medio que los vengo denunciando y nos sentimos desprotegidos, porque la Policía no se mete. ¿Entonces quién nos defiende?”, se preguntó casi al borde del llanto. Claudina no dudó luego en afirmar que “los integrantes de esa familia nos hacen la vida imposible para que nos cansemos y nos vayamos a otro lugar, así nos usurpan la vivienda como ya hicieron con otros vecinos”.

La familia intentó mudarse, pero, dicen, no pudo conseguir comprador de la casa. Finalmente, Claudina informó que pidieron una custodia policial y que se dicte la perimetral para los seis agresores del domingo. “No se puede vivir con miedo”, remató.