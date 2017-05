“He sido muy traviesa en el amor”, dijo Su

| Publicado en Edición Impresa

MOYANO ES CULTISIMO “ Descubrí a un hombre cultísimo, con una dialéctica brutal. Es muy interesante. Todo lo demás que puedan imaginar, no existe”, dijo Su sobre Facu Moyano

En el marco de una entrevista por el éxito de “Sugar” -obra que protagonizó hace más de tres décadas y actualmente dirige-, Susana Giménez se refirió a su presente amoroso y remarcó que ella “nunca” está sola. “Siempre tengo mis cositas”, aseguró.

La pregunta del periodista de la revista Gente fue si seguía enamorada de su soledad, y ella enseguida refutó: “Pero yo nunca estoy tan sola…”, dijo la diva, dando paso a la nueva pregunta sobre su presente sentimental.

“Salgo, tengo mis cositas. Lo que detesto es la convivencia. ¿Cuándo entenderá la gente que eso destruye por completo a las parejas? Me gustan los hombres más que nada en el mundo, pero no tanto como para volver a vivir con uno. El baño, el televisor y el tiempo ya son sólo míos, para siempre”, detalló la conductora que, en el último tiempo, estuvo relacionada con el joven político Facundo Moyano.

Siguiendo una línea de confesiones, Susana contó que ha tenido historias paralelas. “Tuve por ahí algún affaire con alguien estando en pareja. Pero eso es más común de lo que creemos. Es que yo he sido muy traviesa en el amor... Igual, a esta altura de mi vida conozco tanto a los tipos que ya no me enamoro ni loca”.