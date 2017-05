“Con Dani sólo somos amigos”

La vedette con la que el ex Gobernador traicionó a su novia rompió el silencio

El nombre de Sofía Clérici no aparece muy seguido en los medios. Sin embargo, cuando se la nombra, está ligada a un escándalo. Esta vez, la voluptuosa y sensual morocha está relacionada con Daniel Scioli y es marcada como la tercera en discordia entre el ex Gobernador y la modelo Gisela Berger.

“Estoy re saturada con este tema. No me copa mucho... en realidad no me copa nada. Yo no soy la tercera en discordia de nadie y no voy a salir a hablar de nada porque no tengo nada que decir sólo que con Daniel somos amigos y lo aprecio como persona y como hombre”, le dijo la morocha a un periodista de “Nosotros a la mañana” (El Trece).

“No me interesa agarrarme de nadie ni de nada porque mi carrera nunca fue así. Soy una chica del medio pero cero mediática, no me considero popular. Si podrán ver mis cosas pasadas no soy una chica que se agarre de alguien para hablar”, sentenció.

Más allá de que Clérici no quiere tener el mote de “tercera en discordia”, los chats privados que dio a conocer Gisela Berger en las redes sociales indican lo contrario. Y aunque a través de ellos quedaría comprobada la infidelidad, la morocha aseguró que sólo se trataron de “chats entre amigos”.

“Los chats son verdaderos. Pero yo con mis amigos me suelo mandar videos y fotos así”, dijo Clérici en su visita al “Diario de Mariana”, donde dijo estar presente para manifestar su enojo con la ex novia de Scioli, quien al mostrar los chats privados “violó mi intimidad”.

En medio de un discurso dudoso, donde todas las miradas apuntaban a la veracidad de su historia clandestina con el ex candidato a presidente, Clérici dijo que le gustan los hombres mayores -más arriba de 40-, y que tiene preferencia por los políticos porque son “los más inteligentes”. Siguiendo esa misma línea, cuando le hicieron elegir un político argentino, Clérici eligió a Daniel Scioli. “Para mí es el más inteligente. Por eso es mi amigo”, cerró.