Doping positivo de jugador de Atlético Tucumán

El plantel de Atlético Tucumán, golpeado por la lesión que sufrió Fernando Zampedri, que lo marginará de las canchas al menos por dos meses, recibió ayer otra dura noticia al conocerse un caso de doping positivo que involucra a Emanuel Molina, quien consumió un medicamento no autorizado, según revelaron vocero del club. Molina dio positivo el control antidoping realizado luego del encuentro que Atlético Tucumán le ganó el 12 de marzo pasado a Sarmiento, por 2 a 1, correspondiente a la fecha 15 del torneo de Primera. El club emitió un comunicado en el que indica que tanto el jugador como la institución no comentarán el caso hasta que se realice el descargo correspondiente y se conozca el resultado de la contraprueba. Aunque oficialmente no se conocen detalles del caso, trascendió que Molina consumió un corticoide conocido como betametasona, que tiene un efecto analgésico y antinflamatorio, pero está incluido entre los medicamentos prohibidos.