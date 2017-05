Cristina Kirchner volvió a vincular el fallo de la Corte con el Gobierno

"Obviamente tuvo algo que ver", dijo la ex presidenta desde Bélgica, y agregó: "si algo hace juego con este gobierno es el Poder Judicial"

La ex presidenta Cristina Kirchner vinculó nuevamente hoy el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la aplicación de la Ley del 2x1 a delitos de lesa humanidad con el Gobierno nacional al sostener que se ha vuelto una "nueva mayoría automática" y al ironizar con que "los únicos independientes son los reyes de España".

También dijo que es necesaria "la defensa de la democracia de parte de todos los ciudadanos, más allá de sus ideologías" al "convocar a la participación a la marcha" de repudio a la aplicación de esa norma, que organismos de derechos humanos y distintos sectores políticos y sociales realizarán hoy en Plaza de Mayo desde las 18hs.

"Obviamente el Gobierno tuvo algo que ver (con el fallo). Si algo hace juego con este gobierno es el Poder Judicial. A mí, me han tirado decisiones de gobierno con fallos contra la Ley de Medios, contra el pago de la deuda con reservas", recordó la ex mandataria respecto de la relación de su gestión con la justicia en declaraciones a la prensa formuladas hoy desde Bélgica, donde continúa su gira europea.

"Lo único independiente hoy son los reyes de España", ironizó, e insistió en que "hay una Justicia totalmente alineada con el Poder Ejecutivo donde, peor aún, la Corte dio por tierra con tratados internacionales y la propia jurisprudencia" en materia de derechos humanos.

Y afirmó que "lo hacen nada menos que dos de los miembros (de la Corte Suprema) que intentaron entrar por DNU", en alusión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y "con una jueza (Elena Highton de Nolasco) que fue nombrada en nuestra gestión pero que consiguió que el gobierno no apelara" su decisión de evitar su jubilación.

"Esta es una nueva corte automática y nos resulta muy preocupante porque uno de los grandes logros que creo que nadie puede discutir es la interpelación que le hizo al asumir Néstor Kirchner al Parlamento para construir una Corte y una Justicia independiente. Y vaya que construimos una Corte absolutamente independiente", dijo la ex presidenta previo a su disertación en una conferencia donde participarán diferentes sindicatos europeos.

En el mismo sentido, convocó a "todos los argentinos a participar de la marcha más allá de las posiciones ideológicas porque los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha". "Esto de que pueda caminar por la calle gente que violó, torturó chicos, tiró gente al mar, a mi no me entra en la cabeza, así como no me entra en la cabeza que haya gente que pueda apoyar eso", indicó.